【懶人包】多項新制7月實施報你知「房地合一稅2.0」「實價登錄2.0」明上路

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合報導）自明天（7月1日）起，多項新制與政策開始實施，包括與房市相關的「房地合一稅2.0」、「實價登錄2.0」，以及因應防疫推廣i郵箱減免郵資政策、買車保障「檸檬車條款」、虛擬貨幣交易實名制等也將執行。

財政部：房地合一稅2.0 題高短期交易認定年限與稅率

據財政部公告，個人及營利事業自2021年7月1日起交易2016年1月1日以後取得之房地，適用房地合一稅2.0，新制旨在抑制短期炒作不動產、落實居住正義，並防杜規避稅負及維護租稅公平。

該項新制主要有以下修法重點：調高短期持有之定義門檻與稅率，將法人稅率比照個人課稅，並擴大課稅範疇將預售屋與特定股權交易納管，以設定土地漲價總數額上限來強化反避稅機制。

內政部：實價登錄2.0房價將揭露門牌、預售屋納申報

為使不動產交易資訊更為透明、即時、正確，同時防杜預售屋投機炒作，內政部推出實價登錄2.0，並祭出以下五大新規定。

地號門牌需完整揭露、增訂查核權及加重屢不改正罰則、紅單交易納管，此外，預售屋全面納管並即時申報，銷售預售屋者在銷售前應將買賣定型化契約報請地方政府備查。

金管會：虛擬貨幣交易需實名、台股造市加溫優質冷門股、強化電子支付

金管會多項金融新政明日起也將施行，其中包括虛擬貨幣教交易實名制，修訂重點涵蓋交易「具證券性質虛擬通貨」須取得證券自營商執照，並執行虛擬貨幣交易實名制，此外虛擬貨幣交易納入洗錢防制管例，依規定須申報與稽查。

至於台股造市者，明日起將進場活絡股市量能加溫冷門優質股。金管會選定140檔上市櫃優質低流動性股票，將由至少九家券商扮演報價及交易參與者角色，拉高月均交易量。

新版《電子支付機構管理條例》，包括規範外籍移工匯兌業務匯款上限訂為每筆3萬元、每月5萬元，每年上限為40萬元；第三方支付服務業者納管門檻拉高到20億元；開放記名式儲值卡可到國外搭乘交通運輸工具或到特店消費，強化電子支付機構身分確認機制，比照銀行數存帳戶分類。此外，未來電支電票儲值款項若逾100億元，將要求須按活期存款準備率提存準備金。

交通部：i郵箱郵資減免、台鐵訂票時間放寬

因應疫情，中華郵政推廣無接觸投遞，民眾使用i郵箱代收貨款郵件，每件郵資將減收30元。

台鐵則是延長乘車當日訂票時間，由開車前 1 小時調整開車前 30 分鐘車票，並須於開車前 20 分鐘完成付款。與此同時，訂票未取致停權措施也放寬，由原同一證號 3 個月內有 3 次訂票未取紀錄，該證號即停權訂票 1 個月，調整為 1 個月內 3 次訂票未取票始停權訂票 1 個月。民眾若訂票後取消行程，仍須取消訂票，以免影響其他旅客權益。

經濟部：「檸檬車條款」買車不踩雷

「檸檬車條款」保障消費者購車權益。未來消費者購入新車，在交車後一定期限（不得低於180天）或一定里程（不得少於1.2萬公里）內，經4次送修仍無法修好，可要求賣方更換新車或解約。同時，「汽車買賣定型化契約應記載及不得記載事項」中將明定收取定金不能超過總價10%、消費者可帶回契約審閱3天等規範。