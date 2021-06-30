台灣考古遺址+1！馬祖臨海崖邊「亮島島尾」獲選為第11處

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)文化部於日前公告， 位於連江縣馬祖列島的「亮島島尾考古遺址」， 獲文化部考古遺址審議會審議通過，指定為第十一處國定考古遺址。

全國國定考古遺址再新增一處！亮島是位於連江縣北竿鄉最東北的島嶼，面積約0.35平方公里， 本次指定亮島島尾考古遺址的範圍包含四處（島尾I、II、III 及IV），可視為一個遺址群，皆位處亮島島嶼東北端被稱為「 島尾」之處，因此指定名稱定為「亮島島尾考古遺址」。

文化部指出，該考古遺址於2011年時因陸軍馬祖防衛指揮部舉辦 登島六十週年慶祝大會， 由當時連江縣長楊綏生在島上道路旁發現貝塚遺留， 隨後由考古學家陳仲玉先生進行調查，開啟了在島上考古試掘工作。 在有限的發掘面積上，發現考古遺址貝塚分佈廣泛， 雖然文化堆積不厚，但卻出土了相當數量的陶器、石器與骨器； 並出土二座人骨保存狀況相當良好的墓葬，均成功採集古DNA樣本 及獲得有效的基因序列，分別命名為「亮島人1號」及「亮島人2號 」，經判定分別為男性及女性，而二具人骨彼此年代相距約600多 年， 是目前亞洲大陸東南沿海新石器時代早中期最完整的古代人類基因序 列，此一發現獲得國際學界的高度注目， 在學術研究史上有重大意義。

文化部說明，經考古學家調查，「亮島島尾考古遺址」距今約8, 300至7,000年前， 為我國目前所轄區域內年代最早的新石器時代考古遺址之一， 屬於較為少見臨海崖邊的考古遺址，生態環境極為特殊， 展現人類面向大海向外擴張環境適應的樣貌， 在區域文化發展上有其特殊性與重要性， 也與臺灣地區考古遺址有極大的差異。

文化部表示，「亮島島尾考古遺址」指定為國定考古遺址後， 文化部將接續連江縣政府早期推動的研究成果， 目前亮島人的研究已證實亞洲大陸東南沿海在史前人群遷移擴張的重 要地位，將再持續深入探究該考古遺址所出土之遺物， 期能填補亞洲大陸東南沿海文化發展史上的部分空白。

目前全島屬軍事管制區、未開放一般大眾登島， 原由陸軍馬祖防衛指揮部協助「亮島島尾考古遺址」基本管理維護， 並由連江縣政府進行一年2次的定期巡查。文化部表示， 未來將與連江縣政府合作，進行文化資產教育推廣活動， 推動考古遺址之保存及其內涵與意義的闡揚，後續也將依《 文化資產保存法》第48條規定， 委請連江縣政府進行亮島島尾考古遺址監管保護工作， 並將請馬防部就現況持續協力管理維護， 將優先針對考古遺址現場受自然風化作用可能的影響進行事前預防及 保護工作。