莫德納在台灣超搶手•新北市預約系統卡卡! 侯友宜邀富邦悍將棒球隊總教練洪一中•共同宣導接種注意事項

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 新北市獲配超過12萬劑莫德納疫苗，今天（6/30) 早上8點開放線上預約，不過由於新北市政府預約系統卡卡，很多人根本連不上，研考會主委林豐裕早上在市政會議中表示，這是因為系統預約流量大量湧入，已在處理中。

這波疫苗施打不限戶籍自7月2日到4日開放72歲、原住民62歲以上長輩接種，自由時報引述新北市長侯友宜表示，民眾對莫德納疫苗期待很高，希望各公所、衛生所一定要耐心協助民眾。

另一方面侯友宜今天也在臉書po出他和Fubon Guardians (富邦悍將棒球隊) 洪一中總教練共同宣導疫苗接種前後注意事項的影片，建議還沒打疫苗的長輩趕快施打，預防也降低重症率。

他在臉書po文指出, 疫情期間，感謝許多企業和民間團體力挺防疫，透過公私協力的力量，攜手打擊病毒。再次謝謝洪總教練與富邦悍將球團的支持，期待大家可以再度進場看球的那天，一起為新北地主隊加油打氣！

影片中提醒事項如下:

●打疫苗前：

- 如果有 #發燒、#急性疾病，請等到病情穩定以後再注射。

- 曾經有 #血栓、#血小板 相關病況，或對疫苗有 #過敏 反應史，注射前一定要先請醫師評估。

●打疫苗後：

- 在現場至少休息15分鐘再離開，還要自己監測15分鐘。

- 不要揉傷口，覺得痠痛可以適度冰敷，多喝水、多休息。

- 如果持續發燒超過48小時，就要儘速就醫。

●接種報到，記得帶身分證及健保卡。