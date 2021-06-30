整理包！試管嬰兒補助7/1擴大上路　不再限中低收入戶　你符合資格嗎?

7月1日起擴大不孕症試管嬰兒補助方案，不再只限「中低收入戶的不孕夫妻」，擴大為「未滿45歲的不孕夫妻」。 (示意圖／Getty Image... 7月1日起擴大不孕症試管嬰兒補助方案，不再只限「中低收入戶的不孕夫妻」，擴大為「未滿45歲的不孕夫妻」。 (示意圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）台灣出生率為全球最低，為解決少子化問題，政府將於7月1日起擴大不孕症試管嬰兒補助方案，擴大為「未滿45歲的不孕夫妻」，不再只限「中低收入戶的不孕夫妻」。臺北婦產科診所生殖中心院長胡玉銘醫師提醒，年齡提高、卵子品質降低，會降低試管嬰兒的成功率，建議民眾不要嘗試很多年才做試管嬰兒，補助上路後應儘快跟醫師討論執行的可能。

據衛福部指出，國內不孕症比率約在10至15%。衛福部在《108年人工生殖施行結果分析報告》統計，台灣不孕原因以卵巢因素所占比例33.4%為最高，多種因素31.1%占第2位，男性因素10.9％居第3位。胡玉銘表示，過去補助只針對中低收入戶，但這次補助只要人工生殖機構施術醫師診斷為不孕夫妻，須接受體外受精人工生殖技術就可以申請補助。

不過，補助有年齡的限制，39歲(含)可以申請補助6次、40-44歲(含)申請補助3次，尤其是今年7月滿40歲(西元1981年/民國70年生)和45歲的人(西元1976年/民國65年生)，政府有給予彈性，只要趕在7月31日前申請，還是個別可以補助6次和3次，且申請通過一年內開始療程即可。

另外，目前已在做試管療程者，也可補助嗎？胡玉銘提醒，需在7/1通過申請資格後，所產生的費用才能列為補助項目。

別等3至7年沒成功懷孕才開始做試管嬰兒

人工生殖方法很多，究竟該怎麼決定要不要做試管嬰兒呢？2021年出版的《婦產科實踐與臨床研究》指出，試管嬰兒具有成本效益，不但可以降低臨床流產、降低人工授精、胚胎移植週期失敗的風險，更能有效增加35歲以上女性的妊娠率。

胡玉銘進一步說明，有些人認為試管嬰兒懷孕「不夠自然」，加上試管嬰兒療程較貴，許多無法懷孕夫妻會先採取吃排卵藥、按表操課或人工受孕的方式進行，試了多後才會開始試管嬰兒，但因年齡提高、卵子品質降低，反而減少試管嬰兒的成功率。胡玉銘建議，不要嘗試很多年才做試管嬰兒，補助上路後民眾應儘快跟醫師討論執行的可能。

不只年齡，連生幾個孩子都要提前考量

除了年齡外，想生孩子的夫妻還可以怎麼樣提前規劃生育呢？台灣40歲以下試管嬰兒的懷孕率已近5成，根據《人類生殖》期刊顯示，如果搭配試管嬰兒輔助，女性可以在35歲時才開始嘗試懷孕，有90%機會獲得一個孩子，想要有2-3個孩子，就要更早開始嘗試懷孕；但如果沒有試管嬰兒的幫助，整體備孕的時間需提早3至5年。

胡玉銘提醒，在無避孕的正常性生活情況下且經過一年仍然無法懷孕，夫妻又想要生2個以上的小孩，建議可以盡早到生殖中心做檢查，了解自己的身體狀況後，進行懷孕的完整規劃。

試管嬰兒成功率可達80% 關鍵是醫師經驗值

根據《婦產科實踐與臨床研究》指出，超過40歲的女性，過半的試管嬰兒周期，會因為卵巢反應不佳而失敗中斷。胡玉銘解釋，試管嬰兒成功的關鍵是醫師的專業和經驗值，對於高齡婦女來說，只要胚胎顆數夠多，做好PGS(著床前染色體)篩檢，由醫師判斷子宮內膜的穩定度，植入健康、正常的胚胎，試管嬰兒的成功率可達80%！

此外，除了專業的醫師，也需要有豐富經驗的胚胎師，發展早期胚胎，再由胚胎實驗室篩選出健康、穩定的胚胎。因此，專業不孕科醫生、經驗豐富的胚胎師和高端的實驗室，三者缺一不可。

以下為讀者列出常見Q&A(由臺北婦產科診所生殖中心提供)：