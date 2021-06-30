臺灣續防疫！2021第四屆GCSA全球永續獎 報名繳件延長至8/31

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）新冠肺炎疫情(COVID-19)持續在全台流行，台灣永續能源研究基金會主辦第4屆「全球永續獎」(Global Corporate Sustainability Award, GCSA) 以推動聯合國「永續發展目標」（United Nations Sustainable Development Goals, UN SDGs）為宗旨，宣布將今年度的報名參獎及繳件截止日期延長至8月31日。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，為表揚全球企業建立學習標竿，促進企業達到永續發展國際標準，全球永續獎擁有國際級的專業評審團隊，獲獎企業能提升其國際形象，促進企業積極致力永續發展。

「GCSA 全球永續獎」自2018年開辦以來，共有來自11個國家、51個企業或組織獲獎。該將項共設置4大獎項，分別是「傑出人物獎 (Outstanding Professional)」用於勉勵所屬企業或機關構推動永續發展的關鍵人物。「永續報告獎 (Sustainability Reporting)」則是用以鼓勵企業於永續報告書中揭露完整、可信的資訊。

「最佳案例獎 (Best Practice)」則是獎勵全球企業以商業力量，推動促進永續發展的優秀計畫案。另外，針對2020年全球COVID-19疫情造成衝擊甚鉅，在充滿不確定的時刻，全球依舊積極致力永續工作，為了獎勵在疫情防治同時反映UN SDGs計畫方案，今年度增設「疫情防治貢獻獎 (Special Award for Pandemic Response)」。

台灣永續能源研究基金會表示，近期國內新冠肺炎疫情較去年相對嚴峻，考量各參獎單位所需行政作業需時較長，主辦單位特將今年度報名參獎及繳件截止日期延長至8月31日，讓參獎單位有更充裕的時間準備。該獎項預計於2021年11月17日舉辦第四屆「全球永續論壇」(Global Corporate Sustainability Forum) 頒發。

「全球永續獎」相關評選辦法及活動詳情，請查詢活動官網或秘書處，洽詢電話：（02）2769-8968分機508。