金融時報：假消息撕裂台灣團結抗疫 指中共背後操刀

針對中共媒體發布假訊息，國防部去（2020）年9月曾特別臨時召開記者會，由國防部軍政副部長張哲平（圖）出面駁斥。 針對中共媒體發布假訊息，國防部去（2020）年9月曾特別臨時召開記者會，由國防部軍政副部長張哲平（圖）出面駁斥。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／施家恩綜合外電報導）近月許多民眾收到親友轉傳的防疫溫馨提醒，但其中還有更多的引發民眾不安及憤怒情緒的「假消息」，假訊息有許多是偽裝成（虛構）公衛醫療專家或政經名人的貼文，內文摻雜虛假和真實訊息，讓民眾信以為真，最終目的是要引發對政府不滿的情緒，引發台灣社會對立，而這樣的情況，英國《金融時報》大中華區記者注意到了這一幕，指人們對政府疫情處置的不信任加深。

金融時報Kathrin Hill寫道，台灣享受了16個月的成功抗疫成果後，在5月開始因為防疫破口而確診激增，民眾團結氣氛崩落，台灣也出現如美國及德國因為民眾不滿封城而出現的對立情緒，甚至新冠疫苗懷疑論也與日俱增。

報導指出，目前在國內流竄的假消息，其實印證了2016年中共黨報《環球時報》提到顛覆台灣的策略「讓台灣黎巴嫩化」，破壞國內穩定，要達成這個戰略目標「工具」就是「散佈假消息」，來分化台灣。

她也引用近年專家發現到去年疫情爆發以來，來自中國的假消息運作就不曾間斷，而五月中，台灣確診與死亡激增後，這樣的假消息行動只有更加猛烈。

她說，過去幾周以來，疫苗陰謀論不間斷。她引用追踪中國對台訊息操控行動的公民團體IORG共同主持人游知澔的說法，疫苗的壞消息或假新聞，成為台灣過去幾週最熱門的討論話題，其中中國官媒就扮演了假消息傳遞渠道之一，像是散播美國不賣台灣疫苗這樣的不實訊息，然後接著長者接種疫苗死亡的新聞也不斷被放大、扭曲，加深長者接種疫苗的恐懼，阻礙台灣疫苗施打工作。