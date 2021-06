【每5例就有一例Delta】美國洛杉磯對抗印度變種病毒　重新建議室內戴口罩

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)印度Delta變種病毒入侵美國,最新統計每5例新確診就有一例是感染Delta 病毒。儘管已經解封,洛杉磯郡衛生局仍公告,建議居民只要進入室內就要戴口罩。

隨著疫苗普及,人口約1000萬人的洛杉磯郡,67.8%成人至少注射一劑疫苗。29日有321例(COVID-19 )新增確診、3人染疫死亡。累計染疫人數來到124萬9835人、2萬4482人死亡。

中央社報導, 疫情趨緩之下,洛杉磯郡兩週前的6月15日已經隨著加州政策,解除口罩、社交距離、人數管制等防疫措施。但6月以來,感染Delta病毒確診增多,使得地方政府提高警覺,微調解封腳步,以保護尚未注射疫苗的人口。

洛杉磯郡衛生局29日建議居民,無論是否已經接種疫苗,進入室內的時候應該要戴口罩。官員指出,現有的疫苗能夠有效防護,但對於還沒完整接種疫苗的人而言,仍受到Delta變種病毒的威脅。

根據洛郡衛生局,6月上旬單週的確診病例,Delta 變種病毒占其他病毒株數目的一半。美國疾病管制暨預防中心(CDC)指出,全美上週大約每10例有一例是Delta病毒,到了這週已經是每5例有一例是Delta病毒。

