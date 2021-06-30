籌備三年！瑞士蘇黎世電影院放映台灣經典　《光陰的故事》、《悲情城市》貼近生活回顧黑歷史

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)瑞士tba電影協會策劃台灣主題影展，將於7月3日起瑞士蘇黎世Filmpodium電影院放映20部台灣經典影片。

文化部駐德國代表處文化組與瑞士tba電影協會（tba Film Collective）合作，自2018年起開始籌辦，舉辦台灣主題影展「Taiwan Cinema」，共有20部1960年代至2007年具代表性的台灣電影，將在蘇黎世文化局所營運的Filmpodium電影院播放超過70場次。

放映片單包含楊德昌《光陰的故事》、侯孝賢《悲情城市》、李安《推手》等國際知名導演的作品，以及《三鳳震武林》、《少女小漁》、《聖石傳說》、《不散》等經典影片。其中，《流浪神狗人》導演陳芯宜將於9月受邀赴瑞士與觀眾面對面座談。

駐德文化組表示，瑞士tba電影協會策展人Lorenzo Berardelli先生對於台灣電影具有極大的熱忱及興趣，2018年即主動洽詢我國駐瑞士代表處，商借全套文化部補助製作的台灣電影工具箱，進行國片主題影展的策展研究。因辦理台灣主題影展所需的經費資源龐大，在接觸多家電影場館及單位後，終於敲定在今（2021）年與Filmpodium電影院合作舉辦。

影展主辦單位表示，台灣電影不同於香港電影的重口味動作或是中國電影的史詩美學，較為貼近常民生活，願意回顧過去的黑暗歷史並重新詮釋。影展不僅介紹已獲國際聲望的台灣導演作品，同時引薦新銳的台灣導演給瑞士觀眾認識。選映影片縱貫多個年代，觀眾除觀看電影本身外，也可一窺當時台灣的歷史及社會背景。

Filmpodium電影院屬非營利的文化機構，每年放映大約350部影片，超過所有蘇黎世商業電影院的總和，台灣主題影展能在當地指標性的映演場域進行，別具意義。本次影展合作單位另包括致力於推動台灣影視聽資產典藏研究修復推廣的國家電影及視聽文化中心。

台灣主題影展「Taiwan Cinema」

時間：2021年7月3日至9月16日

地點：瑞士蘇黎世Filmpodium電影院

活動網址：https://www.filmpodium.ch/reihen-uebersicht-mit-vorstellung/57817/taiwan-cinema