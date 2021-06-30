TIFA聚焦半導體供應鏈 爭取疫苗代工並簡化進出口程序

台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議今（30）日登場，由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮帶領我國談判團隊（圖／中央社 檔案圖片） 台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議今（30）日登場，由行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮帶領我國談判團隊（圖／中央社 檔案圖片）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議今（30）日上午7時以視訊方式登場！會議時長預計5小時，由行政院經貿談判辦公室、美國貿易代表署（USTR）圍繞智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、供應鏈、環保及勞工權利等11項議題進行對話。

中央社報導，本屆TIFA為自2016年舉行第10屆會議後，首度重啟對話。會議今天上午7時舉行，預計中午12時結束。台美主談單位分別為行政院經貿談判辦公室、美國貿易代表署（USTR）。

此次會議聚焦智慧財產權、數位貿易、藥品醫材、貿易便捷化、法規透明化、投資、供應鏈、非市場經濟、金融服務、環保及勞工權利等11項議題展開對話。

經貿談判老手接重任 楊珍妮曾任貿易局長

美方USTR將由助理貿易代表麥卡廷（Terrence J. McCartin）率美方各單位與談。我方則由現任台美事務委員會主委、行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮接下談判重任。

楊珍妮資歷深厚，出身於經濟部經貿體系，是首位女性貿易局長，也在台灣加入世界貿易組織（WTO）入會談判時擔任重要幕僚角色，熟悉多邊經貿談判，也曾派駐日內瓦。楊珍妮先前在WTO多邊貿易累積豐富經驗，是經貿談判老手。

自1994年台美簽署「貿易暨投資架構協定」（TIFA），共召開10次會議，如今正進行第11次談話。起初會議我方由經濟部貿易局長層級為主談人；自2004年第4屆會議，層級拉高由經濟部次長掌陀，上屆（2016年）則由時任經濟部次長王美花領銜。今年會議交由行政院經貿談判辦公室負責，楊珍妮首度擔任TIFA主談人。

會議談判焦點 供應鏈、疫苗代工與進出口程序簡化

美國為抗衡紅色供應鏈，著重建立供應鏈韌性並深化台美合作。先前美國政府釋出供應鏈報告書，將半導體、藥品、特殊礦物與電池為關鍵項目，由於台灣擁有最先進半導體製程與國際地位，預料美方將聚焦在半導體產業。

關於藥品與醫療器材，美國尋求擴增全球COVID-19疫苗產能，台灣是否能藉機爭取代工疫苗，也成會議焦點。

昨日蔡英文總統發表談話，指出會談將重點談判簡化疫苗與醫療物資進出口程序，並表示「這些實質合作對疫情控制將帶來重要助益」，要求談判團隊全力以赴。

駐美代表蕭美琴表示，中斷多年後復談的TIFA將為雙邊經貿合作奠定重要基礎，期盼雙方逐步累積的善意和互信，推動未來洽簽雙邊貿易協定（BTA）。