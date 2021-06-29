台美TIFA 明日登場 蔡英文：將談簡化疫苗進出口程序

總統蔡英文（29）日下午發表關於防疫與台美TIFA重啟之談話 （圖／翻攝自蔡英文臉書） 總統蔡英文（29）日下午發表關於防疫與台美TIFA重啟之談話 （圖／翻攝自蔡英文臉書）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）總統蔡英文今（29）日下午針對防疫及明日台美貿易暨投資架構協定（TIFA）發表談話，除了將盤點雙邊貿易議題，明日也將聚焦簡化疫苗、醫療物資進出口程序。

在約五分鐘的談話中，蔡英文指出，睽違5年，台美TIFA明日將召開會談，這是台灣對外貿易非常重要的一大步，「台美雙方都認為現在是TIFA向前邁進時刻。」而TIFA作為平台，啟動後才能系統性進行經貿對話，處理雙邊經貿議題，對於未來台美經貿關係深化有高度重要性，「建構更堅實的貿易夥伴基礎。」

蔡英文進一步指出，TIFA會談中將把過去累積的議題、因應國際新局勢貿易議題逐一討論，讓雙邊貿易議題、全球議題能有結構、有節奏推進。

蔡英文強調，明日對話將涵蓋一項重要議程，即簡化疫苗、醫療物資進出口程序，她表示，透過實質合作對疫情控制有重要助益，請談判團隊全力以赴。

中央社報導，明（30）日第11屆台美貿易暨投資架構協定（TIFA）將透過視訊復談，我國駐美代表蕭美琴與美國在台協會（AIT）處長酈英傑（Brent Christensen）將為對談揭開帷幕，行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮則將代表台灣，與美國貿易代表署（USTR）官員會談。