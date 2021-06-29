萬豪7家星級飯店合推美食地圖包 六福美饌限定開搶

防疫期間無法外出走跳，民眾在家用餐需求大幅上升，全球最大飯店連鎖集團萬豪國際集團旗下7家星級飯店首度串聯合作，共同推出「台灣五星飯店美食地圖包」，限時限量50組，挑戰全台最強美食包，集結台北六福萬怡酒店、台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、台北萬豪酒店、林口亞昕福朋喜來登酒店、新竹豐邑喜來登大飯店、澎湖福朋喜來登酒店等７家星級飯店招牌料理，內含超過20人的超大份量，原價6,031元，優惠83折，每組只要4,999元，限定於「六福美饌」美食網站開賣，即日起至7/7間線上預購，即可冷凍宅配送到家，全台民眾都能買得到，在家裡就能安心享受不簡單的星級美味之旅，每人每餐不到250元。

橫跨４大城市、７家星級美味 在家享受舌尖上的小旅行

不只是單一城市，此次合作的7家飯店，跨越4大城市，包含台北、新北、新竹，甚至最遠到澎湖，每家飯店各推出一道經典料理，組合成「台灣五星飯店美食地圖包」，其中，台北六福萬怡酒店推出The Lounge大廳酒吧招牌料理「新加坡鮮蝦叻沙麵」，使用大量海鮮食材，並添加薑黃、香茅與多種辛香料手工慢火熬製出濃郁湯頭，再加入椰奶使其味道柔和，搭配手掌大草蝦、整隻螃蟹、小卷、淡菜、魚蛋點綴其中，鹹香微辣濃郁又開胃，最適合炎炎夏日品嚐，一口來到南洋。

台北喜來登大飯店請客樓的「雪菜肉絲麵」，將手工醃雪菜、上等豬里肌肉絲，搭配多種蔬菜及大骨熬煮的濃郁湯頭，入口清爽又富有層次感。台北寒舍艾美酒店推「寒舍食譜雞粥」，黃皮雞加入糙米烹製4小時而成鮮醇甜美的上湯湯底，匯集食材菁華並過濾雜質，使糙米的膠性黏柔化作綿純細稠的湯粥，口感溫潤滑順。台北萬豪酒店的「半筋半肉風味牛肉麵」秘方熬煮48小時的上乘湯頭，再搭配軟嫩的滷製無骨牛小排、彈牙牛筋，佐上特製辣味牛油與刀削麵，絕對吃到滿足。

林口亞昕福朋喜來登為主廚特製「牛肉擔擔麵」，將乾蔥、蒜與老薑及自製豉椒醬，小火炒香後放入牛肉丁、杏鮑菇與獨門香辛料一同拌炒，搭配主廚秘制醬汁及胡麻醬，拌入主廚特選拉麵條，香而不膩的美味，讓人停不下筷子。新竹豐邑喜來登大飯店的「風城鴨肉三寶米粉」以龍眼、豬大骨與鴨骨熬煮湯頭12小時，加上煙燻鴨肉、南興100%純米粉及華品貢丸等新竹美味三寶，大肆享用風城獨有美味。

澎湖福朋喜來登酒店推出「澎湖南瓜大蝦海鮮粥」，以昆布海鮮高湯將澎湖南瓜及生米慢煮細燉，搭配上風味濃郁、口感鮮脆的澎湖海大蝦及新鮮澎湖小管、郭家牡蠣、主廚手工自製海菜鮮魚丸，匯集成豪華海鮮粥，每份足以4~6人享用。