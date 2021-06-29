美國贈台灣莫德納疫苗將開打　北市72歲、花蓮縣75歲以上長者•6/30起預約

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市長柯文哲今天(6/29) 宣布，72歲以上長者及55歲以上原住民，明天(6/30) 開始可以上網預約施打疫苗，7月3日則可以透過電話預約，未預約的長者不會再發通知單。

圖/台北市政府

台北市政府今下午舉行武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫因應記者會，柯文哲宣布，6/30開始72歲以上長者以及55歲以上原住民可以開始預約施打疫苗。

柯文哲說，符合資格的長者不限戶籍，6月30日、7 月1日的上午8時到下午5時都可以到「COVID-19疫苗接種預約系統」預約，施打時間為7月2日到7月5日，接種地點包含34家醫院、12家聯醫門診部、212家社區診所，共258個接種點。

柯文哲提醒，這次不一樣的地方是，預約時間只到下午5時，因為資訊局在每天預約完後要整理資料並跟醫院對接，且根據過去經驗，大部分會預約的長者都會集中在前一個鐘頭完成預約。

至於不會上網預約的長者，柯文哲說，這次不會再統一發通知單，請長者在7月3日、7月4日的上午9時到下午5時打電話到區公所登記，會再分配於7月6日到台北市12家醫院施打。

此外，柯文哲表示，72歲以上的外籍人士，可以上台北醫學大學附設醫院的網站預約，預約時間為6月30日至7月1日的上午8時至下午5時，額滿為止。

台北市副市長蔡炳坤補充，這次施打的都是莫德納（Moderna）疫苗，開放的劑量共8.7萬，儘管72歲至74 歲長者共7萬多人，但還有部分75歲以上長者未施打疫苗，這些人這次都可以預約，所以6月30日、7月1日預約結束後，恐怕無法讓長者以電話預約。

花蓮縣

圖/花蓮縣政府

花蓮縣獲中央撥配2萬3100劑莫德納疫苗，明天(6/30) 上午8時起開始預約，縣府規劃7月3日至5日在縣內13鄉鎮衛生所施打，長者人數最多的花蓮市、吉安、玉里等3鄉鎮則有人數上限。

花蓮縣政府下午舉行武漢肺炎防疫措施線上記者會，縣長徐榛蔚表示，長者預約接種莫德納疫苗，若要指定時段採電話預約，接受安排採網路預約。

若第一階段額滿也不用擔心，第二階段7月6日開放預約。

中央社報導, 美國捐贈台灣的250萬劑莫德納疫苗，中央將從7月1日起分兩階段3批共2萬3100劑撥付給花蓮縣，第一階段的第1批7月1日配發9800劑，第2批7月8日6300劑；第二階段第3批的7000劑撥付時間目前仍未定。

花蓮縣政府規劃7月3日起開打，先以75歲以上、65 歲以上原住民及孕婦為主要接種對象。長者到衛生所接種疫苗，孕婦接種則到門諾、慈濟等醫院預約。

衛生局長朱家祥說，縣內長者最多的花蓮市、吉安、玉里等3鄉鎮7月3日至5日3天預計接受電話預約人數分別為1200、1000及525人，各場次額滿為止，此分配的人數是依據38%的施打率換算出來的。

花蓮之前獲配的AZ疫苗尚未打完，還剩3821劑，長者到衛生所也可以自由選擇要接種哪一種疫苗。

選在7月3日至5日施打疫苗，徐榛蔚解釋，特別安排週六、週日，因為是放假的時間，子女可以陪伴長者前往接種，方便照顧長輩們。