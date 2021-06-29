集保結算所：因應疫情需要 股東會防疫滾動調整

因應今年5月19日全國疫情警戒標準的提升，金管會公告各公開發行公司股東會延至7月1日至8月31日期間召開，並責成集保結算所訂定「因應疫情3級警戒召開股東會防疫作業指引」，作為公司召開股東會之防疫措施參考。

金管會相當重視召開股東會之防疫，也希望公司能順利完成召開股東會，經洽中央流行疫情指揮中心同意，在8月16日至8月31日期間，符合一定條件之公開發行公司得採實體股東會並以視訊輔助方式召開股東會，並指示集保結算所儘速訂定相關作業指引。

另外，金管會基於外界反應並考量印製紙本通知，耗費過多社會成本，公告公司在實際召開股東會15日前，不用再寄發明信片通知各股東實際召開日期及地點，只需在「公開資訊觀測站」公告相關資訊。金管會並參考公司反應的意見，經洽中央流行疫情指揮中心同意，指示集保結算所調整股東會防疫作業指引，滾動調整股東會場地人數限制，以及加強防疫措施，例如新增會場之公用物品(如麥克風、用筆等)及廁所應加強消毒頻率，公司也要對股東量測體溫並進行手部消毒。

集保結算所朱漢強總經理表示，今年因為疫情關係延後召開股東常會，在金管會的努力下，開放公司召開實體股東會得以視訊輔助，另外，不需再寄發明信片，調整股東會人數規定，使得場地安排更具彈性，以利股東會順利召開。集保結算所並呼籲，各公司應儘速規劃、完成股東會召開，但是防疫不能鬆懈，仍請公司召開股東會時，務必做好防疫措施，集保結算所會依金管會指示，加強派員對公司召開股東會的場所防疫措施進行查核。