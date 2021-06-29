發金山高送材料到小學生家玩創客 五股中親子自造課桌椅酒精噴霧

照片來源：新北市教育局提供
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因應疫情各校停課不停學，防疫宅在家期間，開啟了師生創客魂的想像力及創造力，金山高中科技中心開發雷雕材料包與金山國小聯手合作上實作課程，五股國中親子運用廢棄課桌椅聯手自造腳踏式酒精噴霧機，盡情發揮「新北線上創客123」，1個好點子、2個好友線上討論、線上分享給3個好友的創客精神。
金山高中校長賴來展表示，原先規劃偏鄉及非山非市學校整合計畫，辦理小漾Maker號巡迴課程，近期因應疫情取消，於是轉化模式與金山國小社群教師聯手發想創新點子，設計「雷雕材料包-投石問路」創客材料包，並寄送給金山國小師生，讓國小生體驗國中生活科技課程。吳建璿主任以線上教學說明學科理論及原理，透過視訊鏡頭示範拆解組裝材料。學生嘗試不同的投石器機構方式，自行發想創意組裝，以橡皮筋增加發射彈力大小，彈出距離就不一樣，在線上遠端教學展現科技創客達人的無限潛力。
金山國小學生郭瑋辰表示，這一次上課，我們學到使用一塊木板就可以做出一台投石車，不需要用到橡皮筋，很酷。鍾禾羽同學則分享，原來透過鉸鏈結構可以讓我以為只能直的木板變彎曲，這一堂課很好玩，謝謝老師們。
五股國中校長楊尚青指出，校園出現一座用廢棄課桌椅手工打造的腳踏式酒精噴霧，很古樸、充滿創意和童趣，是防疫期間學生宅在家激發出來的創意。陳怡安同學從七年級就很有創客熱忱，在爸爸薰陶下輕鬆使用鋸刀、螺絲起子、焊接電線，看到父女能夠共同創作把成品回饋學校和社區，為防疫貢獻心力覺得別具意義。
陳怡安同學表示，酒精感應器很花錢，所以跟爸爸突發奇想利用廢棄課桌椅，運用基礎木工技巧、槓桿及連桿原理來設計，從一開始的手按方式改良成腳踏式酒精噴，做了3個送給學校、附近的便利商店及自家使用，「看到作品受到肯定並方便大家使用，覺得很有成就感。」爸爸陳志銘表示，這幾年到五股國中、小擔任創客社團老師，和同學們完成大型電流急急棒、以老人電動車改裝五股國小百年校慶創客火車、利用電子斷電控制在園遊會大受歡迎的猴子抓抓樂等作品。「每次看到想法能透過手作實現，尤其這次和女兒共同完成環保腳踏式酒精噴霧，真的很開心。」
教育局長張明文表示，新北以共創共享的精神積極經營創客社群，由下而上的力量，給予孩子實作發揮空間，整合各校資源推動創客教育，鼓勵師生察覺生活上的問題發揮想像力，為生活帶來更多令人驚喜的創意火花。
照片來源：新北市教育局提供
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