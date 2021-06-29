新北不動產開發公會捐1070萬防疫基金 理事長為同業請命 全力抗疫方能度危機

新北市不動產開發商業同業公會為響應新北市好日子愛心大平台， 於29日捐贈1,070萬元防疫基金， 連同去年和今年初各捐100萬元，短短1年多來共捐贈1, 270萬元。公會理事長廖志鴻表示，疫情嚴峻，同島一命， 新北市又為全台最大重災區，百工百業均受到嚴重衝擊， 公會同業亦無法置身事外，看到「敢決策、勤溝通」 的侯市府團隊每日為市民防守作戰，同業均非常感動， 因此共同捐輸，希望能助新北市防疫一臂之力。

公會捐款由在銀光未來館異地辦公的副市長陳純敬代表受贈。 陳純敬表示， 非常感謝公會在去年2月間全球剛爆發疫情時就率先捐助100萬元 ，以提供各級學校購置防疫器材與設備；今年元月間， 又捐贈100萬元關懷受疫情影響的獨居長輩， 這次再集結眾同業之力，捐贈上千萬元防疫基金， 投入第一線防疫工作之需。

廖志鴻由副理事長簡文財、 黃文辰和監事會召集人許丁輝等人陪同一起捐贈。廖志鴻表示， 這波疫情，已對民生經濟造成非常嚴重的打擊， 許多建設公司不僅工地工程落後，連市民看屋買屋都受影響， 因此同業深感唯有全力協助市府防疫，及早渡過疫情危機， 民生經濟才能重燃生機，民眾生活也才能恢復常軌。

公會祕書長秦作君表示，這次捐款1, 070萬元防疫基金包含42家公司：國豐開發、家銘開發、 新潤建設機構、榮樹建設、漢堡開發建設、漢寶開發建設、 漢親開發建設、新大皇建設、都美建設、日健建設、興輝建設、 誠家興建設、幸大建設、統揚建設、大賞建設、寬頻房訊、 偉鉅土地開發、新浩建設、漢皇開發、捷洋開發、永雄建設、 大通地產、生才實業、台欣建設、勝輝地產、祥程有限公司、 佳運建設、承毅建設、玖原建設、永龍華建設、永盈建設、 永大不動產、冠輝建設、元泰鼎開發、逵泰建設、北福建設、 富都建設、家麒建設、廣冠建設、將捷建設、寶石建設、 永傳建設等。