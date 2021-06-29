屏東Delta病毒群聚案14人！再增一名枋寮果農　研判醫院接觸感染

屏東縣長潘孟安表示，屏東6/29新增一例本土確診案14816，為感染Delta變異株病毒的枋寮果農（案14734）的妻子。（取自屏東縣疫情... 屏東縣長潘孟安表示，屏東6/29新增一例本土確診案14816，為感染Delta變異株病毒的枋寮果農（案14734）的妻子。（取自屏東縣疫情記者會）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（29）日說，屏東枋寮果農（案14734）確定感染Delta變異株病毒，研判與屏東Delta群聚屬於同一事件，而其妻子（案14816）也確診，但仍待病毒基因定序。

最早在印度發現的新冠肺炎（COVID-19）Delta變異株病毒入侵台灣，源頭為6月6日自秘魯返台的祖孫兩人（案13332、案13333），隨後又傳染給鄰居和其家人（案14407至14409）、白牌車司機（案14298），造成屏東縣群聚 。根據指揮中心根據最新資料研判，此案累計至今14例（ 枋山鄉12人、枋寮鄉2人 ），其中9例已檢出Delta變異株病毒。

疫情中心指揮官陳時中今天下午在記者會說明，案14734（枋寮73歲果農）基因定序確定為Delta變異株病毒，該果農曾經與枋山鄉Delta變異株病毒確診者（案14409）在16日的不同時間前往枋寮醫院就診。研判該果農與日前枋山鄉Delta群聚感染為同事件，懷疑2人因醫院內接觸史染疫，但目前未有醫院內感染證據，相關疫調進行中。

(取自屏東縣長潘孟安臉書)

另外，屏東今日新增一例本土確診 案14816(72歲女性)，為案14734同住妻子，曾多次一同至枋寮醫院就診，目前經疫調比對可能於就診時接觸枋山確診案例。 屏東縣長潘孟安表示，因應案14734確定為印度Delta變異株病毒，屏東疫情指揮中心也針對案14734、案14816擴大匡列，目前已匡列399人持續至集中檢疫所採檢並隔離。