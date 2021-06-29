【心嚮往之】日本「世界自然遺產」:白神山地 可愛秋田犬陪你看夕陽、賞櫻花

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 日本共有4個地點被列為世界自然遺產，其中一處就是白神山地。「白神山地」的範圍橫跨日本青森縣、秋田縣約13萬公頃的廣大山岳地帶，保留了最接近自然狀態的原生態系統。等疫情過後, 若有機會, 很值得大家前往旅遊。

繼青森縣八戶地區於2021年6月成立台灣代表處，秋田縣白神觀光（Visit Shirakami）也任命品牌物語BrandStory設立台灣代表處。

秋田縣白神觀光的官網上, 所介紹的當地旅遊路線, 其中一項就是「觀賞日本海夕陽、賞櫻和秋田犬互動路線」。

早期秋田犬主要生長在寒冷的日本東北部，因此牠們的毛比柴犬長且蓬鬆，更有禦寒能力；主要毛色有紅、白及虎斑3種。（秋田白神觀光提供/中央社）

圖片來源: https://visitshirakami.com/tc/blessings/3554/

文中介紹, 這裡有日本東北地區兩大賞櫻名勝，您還可以和可愛的秋田犬互動,或者穿上和服在（註冊為國家有形文化財產的）日式傳統建築裡親身感受這裡的傳統文化, 除此之外還可以體驗親手製作麵包, 划獨木舟等, 盡情享受白神地區特有的魅力。

說到這裡, 因為目前疫情籠罩全球, 今天只介紹一個重點, 那就是: 秋田犬，牠們的故鄉就在秋田縣。電影《忠犬小八》片中模樣可愛又忠心的小八，就是秋田犬。

許多人分不清秋田犬跟柴犬的差別，「秋田白神觀光」工作人員指出，除了看體型之外，還可以從毛長、耳朵及尾巴來分辨這兩種狗狗。

秋田縣的白神地區由能代市、藤里町、三種町和八峰町組成，「秋田白神觀光」今天(6/29) 在新聞稿說明，除了秋田犬的體型比柴犬大之外，也可以從毛長、耳朵及尾巴來分辨。

中央社引述「秋田白神觀光」說，早期秋田犬主要生長在寒冷的日本東北部，因此牠們的毛比柴犬長且蓬鬆，更有禦寒能力。秋田犬最明顯的特徵就是尾巴跟耳朵。牠們的尾巴很厚實，會在背上捲個一、兩圈，耳朵則像是一個厚厚的三角形立耳。

「秋田白神觀光」表示，秋田犬的主要毛色有紅、白及虎斑3種，過去秋田犬是日本人飼養來幫助狩獵，因為秋田犬威猛勇悍，甚至連比自己體型大的熊也不怕，但對主人卻溫順聽話，還特別的忠誠，現在也被指定為日本的「天然紀念物」，近年來也常被拿來作為增進國家關係的贈禮。

「秋田白神觀光」說，早年有些商人會將秋田犬和其他犬種混育繁殖，讓愛狗人士設立「秋田犬保存會」，希望用有利於秋田犬健康的方式來養育牠們，每年春、冬季甚至定期舉辦秋田犬選美大賽。

為了讓喜歡秋田犬的旅客可以跟秋田犬近距離接觸，「秋田白神觀光」表示，除了有合格犬舍推出推出體驗活動外，也可參加「健康秋田」 計畫，有興趣的旅客, 可以提前預約和秋田犬一起深入山林的琴丘古道, 以及石倉山路線。

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