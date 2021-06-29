臺灣芒果外銷量僅約3800公噸！農委會：中國消費力下降 將和業者合作開發國際市場

照片左起：農糧署長胡忠一、農委會副主委陳添壽、農委會國際處處長林家榮處長。(照片由農委會提供) 照片左起：農糧署長胡忠一、農委會副主委陳添壽、農委會國際處處長林家榮處長。(照片由農委會提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣正值芒果產季，受到全國新冠肺炎持續三級警戒，國內外的芒果銷量仍受到影響，農委會今(29)日表示，今年的外銷國家主要有香港、韓國、日本、新加坡等約10個國家，統計到6月28日為止已外銷3,721公噸，比2020年同期減少18%，全因中國整體消費力下降所致。

屏東縣發生印度變種病毒感染案例等影響部分消費者購買芒果的意願，國內專家已澄清全球目前並未有因蔬果及包裝而染疫的案例發生，許多人仍以實際行動支持，讓屏東芒果買氣熱絡，農委會今日以「吃芒果正對時 用行動挺農民」舉辦記者會感謝各界力挺農民。

農委會國際處處長林家榮表示，今年的外銷國家主要有香港、韓國、日本、新加坡等約10國，今年1月至6月28日為止已外銷3,721公噸，比2020年同期減少18%，主要是中國市場的消費力下降所致，而這部分不只在芒果而是在其他高價位的水果，整體消費力是下降，但其他國家如韓國增加20%、日本增加62%，其他國家的果品需求仍持續增加，農委會將持續和外銷業者和農民團體共同合作，希望能夠就其他市場，如日本、韓國、新加坡等市場，將臺灣最好的果品外銷出去。

▲農糧署長胡忠一。(照片由農委會提供)

農糧署長胡忠一表示，2021年收穫面積1萬3,656公頃，預估芒果的產量達17萬4,539公噸，較2020年15萬3,905公噸增產13%，較常年13萬6,814公噸，則增產28%。

農糧署補充，改良種芒果係指本地種以外之品種，栽培品種以愛文最多，金煌次之，凱特、海頓及玉文等其他品種栽培面積較少。主產區分布於臺南、屏東及高雄等縣市，其中又以臺南市收穫面積最多，約占全臺改良種芒果50%。今年各產區芒果開花良好，雖受乾旱缺水致果粒偏小，但臺南產區因結果量多，相較於2016到2020年開花情形不佳，整體產量增加，屏東產區則受蟲害影響，產量略較2020年減少1~1.5成，且評估產期略有延後。

農委會今(29)日特別召開記者會感謝各界力挺農民， 除了提供臺南、屏東及臺東等3大芒果產地9個農民團體的聯繫方式 ，同時也宣布自6月30日起結合電商業者推出「臺灣農產嘉年華－ 芒果狂饗曲」滿500送50優惠活動， 還可以登錄發票抽送芒果福袋，每週四晚上8點在臉書粉絲頁更有網紅及明星們介紹芒果新吃法。

目前「臺灣農產嘉年華」芒果專區的電商平臺已有15家電商網羅全臺不同種類的芒果，參與的電商業者也將陸續增加，除了銷售熱門的愛文芒果外，還可以買到有芒果界LV稱號的夏雪芒果、小時候記憶中的土芒果，以及蜜雪、金煌、黑香、紅龍等各種品種，體驗專屬夏季的國產芒果好滋味，農委會歡迎消費者把握機會上網購買，一起挺農民。

圖片擷取自農委會臉書。

▲農委會國際處處長林家榮。(照片由農委會提供)