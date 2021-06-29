【台灣的報恩】87筆台灣善款湧入 立陶宛社福機構：感謝人心良善

台灣民眾湧泉以報立陶宛贈疫苗之恩 (圖／Pexels) 台灣民眾湧泉以報立陶宛贈疫苗之恩 (圖／Pexels)

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）受人恩惠，湧泉相報！有感於立陶宛22日宣布將於9月贈台灣2萬劑新冠疫苗，台灣民眾自發性向該國社福機構捐款，展現台灣最美風景與知恩圖報的情懷。

聯合報報導，美國非營利組織Give2Asia亞太經理張瀞仁，28日於臉書分享來自立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)「高風險懷孕中心」的感謝信。

信中表示，機構近期收獲87筆善款，捐贈人均來自台灣，捐款更附註「來自台灣的感謝」等訊息，讓該機構驚訝並感動於台灣的人心良善，因此寫信表達對感謝之意。

張瀞仁在臉書上轉達立陶宛對台灣的感謝，也謝謝國人「如潮水般的愛和捐贈。」

張瀞仁翻譯「高風險懷孕中心」信中內容表示，「今天我收到 Global Giving 的來信，說我們機構收到 87筆新捐款。我很驚訝，因為平常沒有這樣。我想說『噢，可能他們是統計過去幾個月的捐款，一起寄給我吧。』」但當她打開報告詳讀後，才驚覺這87筆善款捐贈人都來自台灣，還有人在捐款時附上「來自台灣的愛」、「來自台灣的感謝」、「台灣愛立陶宛」，讓該機構承辦人員相當吃驚，並且表示這樣前所未見的捐款潮還在持續！

「高風險懷孕中心」寫道，實在不知如何表達感謝，並說「人心的良善總是讓我驚奇。我希望我們國家捐給你們國家的疫苗可以拯救寶貴的人命，你們的善款也將拯救立陶宛人的生命，非常感謝！如果有天你（們）來立陶宛，歡迎到我們中心看看。」