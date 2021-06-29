網購蔬果要當心！「熊媽媽買菜網」、「李大娘買菜網」農藥殘留超標

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）全台三級警戒已近一個半月，民眾宅在家避疫情，購買生鮮蔬果也傾向使用網購，因此台北市衛生局特別公布網路電商平台販售之生鮮蔬果抽驗結果，「熊媽媽買菜網」和「李大娘買菜網」都遭驗出蔬菜農藥殘留超標的情形，衛生局已通知全面下架。

北市衛生局今（29）日公布最新稽查結果，總計抽驗30件產品，包含生鮮蔬果20件、冷凍蔬果10件，檢驗項目包括殘留農藥及重金屬鉛、鎘，檢驗結果2件不符合規定。

不符合規定的商品為：

「熊媽媽買菜網」 販售的「甜豌豆」驗出殺蟲劑賽安勃(Cyantraniliprole):0.02ppm(標準:不得檢出)殺菌劑菲克利(Hexaconazole):0.15ppm(標準:0.01ppm以下)殺蟲劑脫芬瑞(Tolfenpyrad):0.02ppm(標準:0.01ppm以下)。

販售的「甜豌豆」驗出殺蟲劑賽安勃(Cyantraniliprole):0.02ppm(標準:不得檢出)殺菌劑菲克利(Hexaconazole):0.15ppm(標準:0.01ppm以下)殺蟲劑脫芬瑞(Tolfenpyrad):0.02ppm(標準:0.01ppm以下)。 「李大娘買菜網」的「韭菜」驗出殺蟲劑3-酮基加保扶(3-ketoCarbofuran)0.05ppm、3-羥基加保扶(3-OHCarbofuran)0.41ppm、加保扶(Carbofuran)0.02ppm(標準:0.2ppm以下)。

北市衛生局表示，殘留農藥含量超過「農藥殘留容許量標準」者，係違反食品安全衛生管理法，可依法處分責任業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。針對不符規定產品，衛生局已移請來源所轄衛生局通知下架不得販售及農政單位溯源處辦並輔導農民正確田間施藥。

北市衛生局呼籲消費大眾在網路選購食品時，應先確認網站有無廠商完整聯絡資料，勿買來源不明產品，另民眾在選擇網路食品時，應選擇有清楚明確的產品資訊，並確認低溫保存產品是否確實低溫配送及有效期限，若有發現異常應儘速通知業者。