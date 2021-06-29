稱台灣民主國家 日防衛副大臣：日台是兄弟、家人

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）日本防衛副大臣中山泰秀美東時間28日在一場線上討論指出，美、日應攜手因應中、俄合作所帶來的日與俱增的威脅，並保護作為「民主國家」的台灣。

路透社報導，中山泰秀在美國智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）線上活動中質疑，日本、美國等多國自1970年代以來採承認北京不認台灣的「一中政策」，此一決定能否經得起時間考驗。

中山泰秀對於採取一中政策的對錯，未來世代會如何就此評判決策者時，表示「不知道」。

台灣、日本兩國地理位置鄰近，中山泰秀表示，如果台灣出事，美軍及軍眷所在的沖繩也會隨之受影響，「所以台灣作為一個民主國家，我們必須加以保護。」他也提到，過去便曾稱台灣為「紅線」。

中山泰秀也表示，他與防衛大臣岸信夫都對台灣友善，並說日本不是台灣的朋友，而是「兄弟」、「家人」。

此外，在對談中他也指出中國在太空、軍事等方面的威脅日益增加，而在習近平的領導下更具「侵略性」，所以美、日等民主國家更應該「醒醒」，對中國與俄羅斯展現威懾力。

中山泰秀近一步指出，俄羅斯也已經在日本宣稱有主權的領土以及美國夏威夷周遭加強軍演，並強調中、俄在此議題上的合作。他期望美國「更強大」。

此外，中山泰秀也提到，日本當局決定取消將國防開支限制在僅佔GDP 1%的上限，有鑒於五成預算用於人事，日本需要更多花費在武器，包含導彈，並削減成本。並且，因應中、俄進一步合作，美、日也應當加強技術合作。