台灣宏達電攜手彰基醫院　透過LINE聊天機器人「蘭醫師」升級視訊診療

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）宏達電旗下健康醫療事業部DeepQ今天 (6/29) 宣布，再度與彰化基督教醫院合作，升級LINE聊天機器人「蘭醫師」，升級線上視訊診療功能，實現實地、視訊、電話三合一混合門診。

圖/彰化基督教醫院官網

宏達電說明，「蘭醫師」是由DeepQ團隊以醫療使用者經驗（mUX,）及人工智慧技術（AI）協助開發，利用互動對話方式，啟動串連醫療照護旅程，提供就醫前、中、後不同階段的全面醫療照護服務。彰基從2019年導入至今，已服務超過2.3萬民眾。

中央社引述宏達電稱，本次合作的視訊診療功能整合院內掛號系統，讓醫生能在原本門診中穿插視訊診療，有效管控時間並實現現場、視訊、電話三合一混合門診，醫生無需安裝額外軟體，只要透過手機瀏覽器，即可使用受資訊安全保護機制的視訊功能，同時提供全程自動錄影和一鍵式健保卡拍照功能。

民眾則在Line搜尋@cch.org.tw加入彰化基督教醫院好友，即可透過蘭醫師LineBot (聊天機器人) 接受醫師視訊診療，無需額外安裝軟體，透過和蘭醫師聊天機器人的對話，便可完成視訊診療，看診完畢後，患者家屬或代理人需比照一般門診，於三日內持看診民眾健保卡至醫院戶外領藥區，完成過卡、繳費與領藥等流程。

彰基官網介紹, 「蘭醫師」除了可以查詢即時的各診看診進度、抽血櫃檯進度及領藥櫃檯進度之外，也可以一次查詢自己所有同時段的醫師看診進度。看診後民眾就會收到醫師提供的診後疾病及藥品說明，透過區塊鏈技術，加強這些個人資料的相關保護。

根據DeepQ官網介紹, 「蘭醫師」基本功能包括:

AI科別導診

透過「蘭醫師」AI科別導診的功能，導引掛進正確的科別，不一定需要去現場掛號或者打電話詢問掛號櫃台科別的建議，民眾將有自己專屬的「蘭醫師」提供全年無休的個人化醫療照護管理。另考慮到民眾的使用習慣，也可在LINE中管理自己及家人的門診掛號，讓家庭照護網可以緊密連結在一起。

看診前問題筆記

「蘭醫師」不但會在看診前提醒看診，更會系統性詢問民眾看診的相關問題，協助民眾紀錄相關問題，在就醫民眾還沒進入診間前，就能把相關問題送給門診醫師，在緊湊的看診時間內，大幅提升醫病溝通的效率和診療品質。

診後個人衛教

民眾踏出診間後，「蘭醫師」就會主動送上個人化的衛教資料及用藥資訊，讓民眾可以管理個人化照護資訊，不用擔心衛教單張不見，或者無法對照藥品照片等問題。彰基的照護團隊藉由這樣的擴增應用，做到精準衛教，針對不同民眾提供合適的衛教資料。回到家後，「蘭醫師」也會主動關心詢問症狀是否改善，並將症狀變化紀錄起來，作為下次回診之參考。