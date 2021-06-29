桃園中壢確診案14590交往複雜　6天住7家旅館　神秘職業曝光

桃園市長鄭文燦表示，案14590是在先前某家庭、朋友、職場群聚感染案中的1人，因為職業特別、交往複雜，公告足跡主要是避免風險。 桃園市長鄭文燦表示，案14590是在先前某家庭、朋友、職場群聚感染案中的1人，因為職業特別、交往複雜，公告足跡主要是避免風險。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合整理）桃園市昨（28）日公布26日的案14590活動足跡，市長鄭文燦表示，個案是先前某群聚案中的1人，因「職業特別，交往複雜」，且6天內住過7間旅館，引發網友熱議，據了解，該男性的職業疑似為放款。

桃園市長鄭文燦表示，案14590是在先前某家庭、朋友、職場群聚感染案中的1人，因為「職業特別，交往複雜」，個案一開始就承認都住在各汽車旅館，市府花了很多精神追蹤群聚感染的輪廓，公告足跡主要是避免風險，希望確保群聚感染不再擴大。

當鄭文燦表示該案14590「職業特別，交往複雜」，消息一出引發網友議論和猜測，雖然鄭文燦並未進一步說明，但據媒體報導，該男子從事放款。

由於之前案14590對於相關足跡有部份隱匿，且聲稱有投宿的旅社，但有幾間經查後並無投宿情形，最後經警方清查發現他與中壢10口之家8人染疫的案13091指標個案曾有過接觸，可能因此染疫。

新聞處長詹賀舜補充說明案14590的足跡，曾於19日到24日曾住過桃園區及中壢區共7家汽車旅館，包括：桃園區的IF音樂商務旅館、麗星花園汽車旅館；中壢區的奇異果共享旅店中壢車站店、奇美國際時尚旅館、貝多芬快捷旅店、i hotel 電競時租旅館、摩斯汽車旅館，提醒曾出入相關場所者，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測。

另外，桃園28日新增2例本土個案，其中1例為某護理之家住民，18日已接種第一劑疫苗，日前因血糖問題送醫，在醫院採檢時呈現陽性，CT值35.3，由於該護理之家頗具規模，市府27日晚間獲報後連夜進行疫調。

另一名則是在台北工作居住於桃園的案14760，每天搭台鐵換捷運上班，曾於23日到25日期間，規律的搭乘台鐵自強號145、147、272車次，在早上6時30分許、傍晚6時或6時30分許往返台北中壢。

案14760於27日因頭暈前往醫院採檢陽性，CT值17，感染源調查中，疫調除匡列3名家人，也有7名台北同事列入居家隔離採檢、另有6人自主健康管理並進行採檢，同時通知雙北市。