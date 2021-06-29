拒簽「一中承諾書」換簽證 駐澳門代表返台僅餘4名駐員

台灣駐港澳人員因拒絕簽署「一中承諾書」，接連簽證到期未獲續簽返台(圖／Gettyimages) 台灣駐港澳人員因拒絕簽署「一中承諾書」，接連簽證到期未獲續簽返台(圖／Gettyimages)

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）台灣駐港澳人員因拒絕簽署「一中承諾書」，接連簽證到期未獲續簽返台，人事面臨缺口。陸委會28日表示，駐澳門辦事處代理處長陳佳鴻已於27日返台，現僅餘4名駐澳人員堅守崗位。

陸委會指出，台駐澳辦事處代理處長陳佳鴻在澳門簽證已屆期滿，然因拒簽「一中承諾書」，澳門當局不予續簽，已於27日返台，駐澳辦事處只剩下4名工作人員駐守，然而其中３名簽證也將於8、9月到期，簽證期限最久的一位也僅到2022年10月30日。

陸委會表示，台灣政府已就澳門辦事處的處境與可能情形，積極準備應對方案。目前駐員仍堅守崗位，為台灣民眾提供應有服務，未來則不排除循駐港辦的模式，由當地雇員協助業務代理。

至於駐澳辦事處代理處長，陸委會表示已指派一人。但為避免遭當局鎖定刁難，故暫不對外公布。

當局迫簽承諾書 駐澳門辦公室遭陳抗

駐澳門辦公室在當地面臨的情形並不樂觀。澳門當局自2019年開始以「一中承諾書」作爲我駐外人員換取簽證的條件，原駐澳門處長陳雪懷退返台後，因卡在簽證問題，新任駐澳門處長無法走馬上任，只得借調外交部原派駐澳門服務組長陳佳鴻為代理處長，然而如今陳返台，人事調派面臨難題。

此外，澳門當地也並不平靜。自由時報報導，本月24日下午，一群當地親共人士赴辦事處遞交陳情信抗議，宣揚一中理念與台灣歸屬。據悉，澳門中聯辦權力已凌駕於澳府之上，未來將不排除逼台灣撤館之可能。

台、港、澳外交交鋒，互「卡」簽證、暫閉辦事處

近日台灣駐港、澳辦事處人員，接連因簽證被迫返台，本月20日我駐港辦事處7名工作人員無奈撤離，僅餘經濟部駐港代表倪伯嘉，也將在7月底面臨簽證到期問題。

台海情勢緊繃，「互卡」派駐官員的路數層出不窮。2019年初台灣陸委會專門委員張多馬奉派任澳門台北經濟文化辦事處組長、陸委會駐香港代表盧長水都受刁難，至今未能赴任履新。

今年5月18日，香港宣布特別行政區宣布暫時關閉駐台經濟貿易文化辦事處，一個月後，澳門特別行政區跟進，於本月19日起暫時停止運作澳門在台經濟文化辦事處。據悉，澳門駐台機構主任已於去年辭職返澳外，其他員工接連出現工作簽證問題，似乎與雙方報復性「互卡」工作簽證的惡性循環脫不了干係。