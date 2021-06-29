確保臺灣鯖鰺資源永續！農委會：落實禁漁期與區 推動海洋之心生態標章

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為永續利用鯖鰺漁業資源，農委會表示，每年6月1日至30日於鯖鰺魚類成長期間，禁止鯖鰺漁船於北緯24度以北海域從事鯖鰺漁業作業，讓鯖鰺漁業資源得以休養生息。歷經漁民共同禁漁守護，並自主管理取得生態標章，鯖鰺得以回復8年前漁獲體長規格。

依據專家學者長期對鯖鰺資源調查結果顯示，自推動成長期禁漁期，漁獲平均體長及最大漁獲體長呈增加趨勢，以花腹鯖為例，2013年漁獲平均體長為29.5公分，至2020年提升至30.2公分，而最大漁獲體長由40.9公分提升至43.8公分，整體鯖鰺資源穩定正向發展，漁獲量維持每年約6萬至7萬噸，交易平均價格維持每公斤約31元至35元。

農委會表示，鯖鰺為臺灣東北部海域重要漁獲物種，每年漁獲量占沿近海總漁獲量近6成，以扒網為主要作業漁法，為確保鯖鰺資源永續，於2013年訂定前開辦法，限制漁船作業艘數、訂定作業禁漁期及禁漁區等規定，並與產、官、學界組成鯖鰺漁業管理諮詢小組，建立共管機制，以期永續經營鯖鰺漁業。

為使漁業資源保育、生產者付出和消費者採購行為間產生相互支持的連結，農委會自2019年起推動「海洋之心」生態標章，並於2020年頒發首批金級「海洋之心生態標章」予「南方澳鯖魚扒網友善船隊」及「澳底鯖魚扒網友善船隊」，給予漁民朋友最大的肯定，也代表鯖鰺漁業管理穩健朝向永續利用目標邁進。此外，相關產品已進入量販市場通路，進一步提升產業價值，凝聚國人對永續海鮮共識。

農委會表示，在漁民朋友共同遵守禁漁期規定下，鯖鰺漁業資源已呈現穩定發展，並將鯖魚生態標章產品推進多元消費通路，期藉由民眾與漁民齊心力量，共同維護鯖鰺漁業永續發展。

圖片由行政院農業委員會漁業署提供