臺灣簡訊實聯制使用率高！NCC：資料只留28天 已刪逾1.24億則

首次發稿：06/29 09:39；更新時間：06/29 10:35

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣本土疫情期間，為方便民眾紀錄足跡，政府推出「簡訊實聯制」協助未來疫情調查，國家通訊傳播委員會(NCC)於28日表示，統計到6月27日止，已經發送近6.2億則簡訊，依照規定，資料只能保留28天，因此從5月19到29日的資料，已刪除超過1.24億則簡訊。

今(29)日中央流行疫情指揮中心和地方政府進行全國防疫會議，有地方政府反應簡訊實聯制運用在疫調上的部分，副指揮官陳宗彥在會後記者會表示，當時推動簡訊實聯制主要做為輔助疫調的工具，而不是把它當成疫調完成的工具。當時在設計實聯制時候，是讓它的資料越單純、越簡單越好，所以它只會出現傳送時間及店家位置，也就是店家或機關場所的代碼。所以簡訊實聯制只會出現到的時間而沒有離開的時間，及場所的代碼，但是進到場所和誰接觸、停留多久，這些仍需透過精準疫調才有辦法掌握跟落實。

綜合媒體報導，政府推出簡訊實聯制，方便民眾掃碼進出店家、紀錄足跡，以利未來疫調。日前，台中地院法官質疑資料在防疫目的外使用，民間團體司法改革會發表聲明，要求中央流行疫情指揮中心應協調法務部與內政部警政署等機關，禁止拿「簡訊實聯制」做為犯罪偵查工具，並強調若已調取，應予以撤銷。

NCC重申，1922「簡訊實聯制」資料依中央流行疫情指揮中心指示，僅供防疫用途，係由指揮中心向5大電信業者取得相關資料，刑事局未曾向指揮中心調閱，而各電信業者除提供指揮中心作疫調外，未曾提供1922資料予其他任何單位，政府未曾違反所作承諾。

據NCC統計，自今年5月19日至6月27日間，累積發送6億1945萬6723則簡訊，並指依照規定，電信事業只能保留簡訊實聯制資料28天，第29天之前的簡訊資料必須刪除，累計自5月19日至5月29日間的1億2470萬8848則簡訊已被刪除。