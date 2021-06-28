台灣新全民運動力挺屏東枋山芒果　農委會網站搶購一空

本擔心芒果滯銷，在名人加持下，農委會表示（28）日枋山鄉農會芒果訂購被搶購一空（示意圖/Pexels） 本擔心芒果滯銷，在名人加持下，農委會表示（28）日枋山鄉農會芒果訂購被搶購一空（示意圖/Pexels）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)台灣名人出面力挺屏東枋山芒果，農委會表示（28）日枋山鄉農會芒果訂購被搶購一空。

傳染力極高的Delta變種病毒侵入屏東，現正適逢芒果盛產季，但網上卻流傳不實的「屏東農產可能沾染病毒」消息，民眾擔心染疫接連取消芒果訂單，枋山鄉受到污名化讓當地農民叫苦連天。

屏東縣長潘孟安及農委會等已出面駁斥假消息，也有名人陸續出面購買，力挺枋山愛文芒果帶動買氣，今（28）日枋山鄉農會芒果訂購被搶購一空，農會強調兼顧品質才會出貨，呼籲民眾耐心等待。



（圖擷取自農委會官網）

自由時報引述枋山地區農會總幹事陳德慶表示，感謝全台民眾幫忙枋山果農對抗污名化，目前農會網站芒果已經被訂購一空，農會仍會盯緊選別及品質，也要求以外銷等級的規格，必須有生產履歷的芒果才會出貨。

農委會表示，國內專家表示全球目前並未有因蔬果及包裝而染疫的案例發生，消費者可以放心採購，只要國人注意食用前的清洗，國產芒果是既美味又營養。

針對病毒是否能在水果表皮上存活，林口長庚紀念醫院兒童一般醫學科主治醫師吳昌騰先前表示，病毒只能藉助活的細胞，例如需要在人、動物的細胞裡進行繁殖複製，超市的蔬菜、肉和水果不具備相關條件，所以存活時間是不會太長的，最長不會超過48小時。

民眾若還是擔心的話，吳昌騰建議四大要點遠離病毒，清洗食物能過濾80-90％病毒，蔬菜盡量不要生食水果最好削皮，生肉不要在水龍頭下沖洗，勤洗手。