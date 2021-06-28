〈時評〉為陳時中防疫團隊說句公道話

陳時中部長帶領下的武漢肺炎防疫團隊，表現是好是壞，甭說沒有醫藥公衛背景的市井小民們與不同政黨有不同解讀了，就是醫界同仁，也無可避免地充斥了許多不同的聲音──這是一個自由民主開放社會必然會出現的現象！

要說的是：帶著政治色彩，為防疫團隊護航、說得好像陳時中是一無缺失的神，或要陳時中做連上帝都做不到的零死亡、否則就要申請國賠，這種兩極化的情緒性講法，除了同溫層取暖，其實是不健康、更談不上理性的說服力！

有道是，數據會說話！數據，沒有政黨的傾向、沒有顏色的好惡，雖然有點冷冰冰，卻是客觀的、科學的！

底下且以G7各國的確診數與死亡數，當做打台灣防疫團隊成績的參考對照：

首先，台、美、加、日、英、法、德、義的人口數，分別以2350萬、3.3027億、3811萬、1.2536億、6680萬、6740萬、8319萬、6002萬採計（維基百科，萬位以下四捨五入）。

其次，按Worldometers 截至6／23的統計數據：台、美、加、日、英、法、德、義每百萬人的累積確診數（個位數以下四捨五入，下同），分別是607、104301、37022、6283、69878、85494、44866、70900；每百萬人的平均死亡數（十分位以下四捨五入，下同），分別是25.5、1872.0、686.8、115.6、1916.6、1644.8、1095.6、2121.8！G7各國的累積確診與死亡比例，都比台灣嚴重許多！

第三，在G7各國累積確診數與死亡數的時間軸已綿延超過一年，台灣則是集中在最近一個多月的情況下，看看5／15到6／23四十天的數據：台、美、加、日、英、法、德、義每百萬人增加的確診數分別是544、2278、2289、924、3279、3849、1641、1700；每百萬人平均死亡數分別是25.0、54.3、32.5、24.5、5.1、48.2、52.5、53.7！除了英、日每百萬人死亡數比台灣少，G7各國其它數據都遠不如台灣！

台灣在靠近武漢肺炎原鄉的地理環境＋被拒WHO門外的衛生環境＋採購疫苗遭中國黑手阻撓的政治環境等不利因素下，有比起G7各國毫不遜色的抗疫成績，懂得感恩的國人，應該不吝給陳時中們掌聲鼓勵才對！還在說風涼話或嗆聲連連的，不知感恩道謝為何物，至少也要懂得知足常樂的道理才好！

（作者為新竹教育大學退休副教授）