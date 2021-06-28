Delta變異株傳播力高6成　張上淳：臨床症狀以這三個為主

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。(取自指揮中心直播記者會) 中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。(取自指揮中心直播記者會)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）最早在印度發現的Delta變異株成為近來全球疫情主流，日前也正式入侵台灣，引發民眾恐慌， Delta變異株除了傳播力強以外，究竟臨床症狀與其他病毒株有何不同呢？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今（28）日引用新加坡資料提出解析。

張上淳表示，前陣子有英國報導指出感染Delta變異株後，以流鼻水症狀較多，但該報告的資源來源是由英國民眾透過App自行回報的症狀，無法得知其內容的完整性。

他引用新加坡學者的個案分析報告，無論Alpha或Delta變異株，前三大主要症狀依序為發燒、咳嗽、喉嚨，鼻塞、流鼻水位居第四，但Delta變異株若症狀較嚴重，約有19%會有呼吸困難的情形，相較下Alpha的變異株患者僅有5%會感到呼吸困難，但他也提醒還是有一部分Delta變異株患者是無症狀的。

張上淳說，整體看起來不管是Alpha或Delta變異株的臨床表現症狀上並無太大的差異，因此呼籲有出現以上呼吸道症狀的民眾，仍應盡速篩檢以確認是否有感染。

此外，大眾對於疫苗的保護力，及印度Delta變種病毒的傳播率也相當關切，張上淳解釋，Delta變異株傳播率確實比Alpha變異株有多40%至60%的傳播力，從英國官方研究報告中可以發現，Alpha變異株的家戶傳播率達8.6%，Delta變異株達到12%。

但在施打一劑疫苗後，在輕症保護力方面，對於Alpha變異株保護力達49至51%、Delta變異株只有33%；打兩劑後，對Alpha變異株輕症者的保護力達66至93%，Delta變異株則也有60至88%。

其中對於重症和住院者的保護力更佳，就上述兩種變異株，接種一劑保護力有7成以上，完整接種兩劑也有9成以上。

張上淳補充說明，英國施打的疫苗廠牌以AZ為多，因此總結上述數據結果看起來AZ疫苗對重症或住院者的保護力還是頗有效果，因此，呼籲符合資格的民眾應盡速接種疫苗。