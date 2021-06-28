破紀錄！台灣經典戲劇《人間條件》破280萬觀看　綠光劇團感謝全球觀眾畫句點網哭爆

由林美秀（右）主演的台灣經典戲劇《人間條件》破280萬觀看（圖/綠光劇團） 由林美秀（右）主演的台灣經典戲劇《人間條件》破280萬觀看（圖/綠光劇團）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)綠光劇團經典舞台劇《人間條件》全系列共六集，已於今（28）日線上正式播畢，締造超過280萬觀看人次。

因為疫情影響，綠光劇團改變演出形式改以線上串流，雖然先前傳出直播前差點開天窗的意外，或是遭有心人士盜錄，劇團仍克服重重難關，20年的經典舞台劇《人間條件》於線上首映，六天內累積超過280萬觀看次數，劇團FB粉絲專頁及官方YouTube頻道點閱及追蹤人數每日以千增長。

《人間》系列由林美秀、鍾欣凌、陳竹昇等領銜演出，每集主題藉戲劇反思充滿前瞻的人文情懷，平實的對白和真摯的人情味，不僅國內觀眾喜愛，連海外劇迷都深受吸引。

導演吳念真表示，觀眾進劇場來看戲就是對我們最大的鼓舞。劇團感謝每晚進平台觀賞的全球觀眾，這場劃時代紀錄於今畫下句點。

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吳念真強調，「很多社會的問題在世代間不斷的輪迴，並不是侷限在某一個世代而已。戲裡的某些劇情，有些是我自己的心情剖析，希望藉此讓大家在劇場中，透過一個個家庭面對的不同問題，能彼此溝通瞭解。」

綠光劇團表示，線上播出每日吸引各路名人「線上群聚」，副總統賴清德更留言呼籲支持雨天撐傘計畫：「一起撐住這些熱血藝文團體」，也有不少縣市首長如潘孟安、翁章梁、黃偉哲等在線，也吸引隋棠、唐綺陽、王彩樺等藝人捧場。

不少旅外的遊子，克服時差在線看戲解鄉愁：「在英國的台灣學生，看完大哭…好想回家…」、「我出國41年這是第一次看到你們的表演…台灣有你們真好!」、「非常感恩在瑞典的我，也能觀賞到一系列的人間條件戲劇」、「謝謝你們讓我們在遙遠地球另一邊的巴西能在線上觀賞這麼棒的舞台劇，好想念台灣的一切」、「2021.6.21墨爾本自家，因為想家，線上觀看《人間條件一》，謝謝綠光劇團，我想家時你們都在…」。

《人間》全系列線上劇場已告一段落，後續將由林雨宣、方宥心、于子育、楊大正等帶來歌曲陪伴，詳情請前往綠光劇團FB粉絲專頁。