台灣彰化爆發新傳染鏈「家庭群聚F」: 從事「物流點交」男子一家共3人染疫•幾乎同一時間發病

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）彰化爆武漢肺炎疫情新傳染鏈，一名從事物流點交的男子今天(6/28) 公布確診，男子的大姑、母親也染疫，這起家庭群聚感染源待查，男子與母親、大姑究竟誰是傳染鏈起始個案也待釐清。

(以上圖片均取自彰化縣政府官網)

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，彰化縣政府今下午公布新增1例確診，累計達259例，根據中央社，這1例感染源待查，縣府定名為「家庭群聚F」，為30多歲男子，從事物流點交相關職業，男子6月25日發病，6月26日就很有警覺性去採檢，Ct值18.21。

彰化縣衛生局資料顯示，男子同住的60多歲大姑6月25日也發病，6月27日採檢Ct值10.93，以及男子未同住、但常接觸的50多歲母親6 月22日因工作進行PCR檢測為陰性，不過卻在26日發病，27日採檢Ct值14.62；男子大姑、母親尚未列案號。

中央社引述衛生局長葉彥伯說，男子在物流業相關職場工作，會匡列所有接觸者採檢，男子大姑自己開店、母親從事清潔行業，也著手匡列接觸者；男子主要負責點交貨物，不是物流司機，點交貨物接觸者50人到100人將列冊採檢，接觸的貨車司機因來自不同貨運公司，處理相對麻煩，著手研擬最快速匡列及採檢計畫。

葉彥伯說，「指標個案」指第一名感染個案，就是傳染鏈起始個案，第一名確診個案不一定是群聚的指標個案，這個家庭群聚的指標個案是誰，目前因發病時間接近，Ct值差異也不大，難判斷誰是指標個案。

根據縣府新聞稿, 葉局長說，今日公布新增1名，為感染源待查的家庭群聚個案，特別要感謝這個個案家族的提高警覺，讓縣府可以及早來圍堵病毒，目前有3名個案PCR數值結果呈現陽性，1名為今天新增案例，今天新增個案為30歲，在6/25發病、6/26採檢CT值為18.21，因為個案相當警覺，身體感到不適立即就醫採檢；另外，有同住家人在6/25發病、6/27 PCR採檢，CT值10.93；還有個案的母親，於6/22PCR採檢陰性、6/26發病、6/27再採檢一次，CT值14.62。

此三個案幾乎是同一時間發病的家庭群聚，此類家庭群聚一方面要找傳染源，一方面要關注可能往各自的職場來移動，這個個案的職場又是一個物流業相關的職場，目前正在做疫調、匡列及篩檢，因為是物流業所以其複雜度會更高。

另根據衛生局資料，中央撥發彰化縣第一批莫德納疫苗5萬5300劑預計分2次配送，7月1日配送3萬3600劑，7 月8日配送2萬1700劑，第一批第一次3萬3600劑以設籍彰化縣75歲到84歲符合接種資格者4萬4356人為對象，通知單今天下午起請村里長發送，7月2日到7月8日施打，請民眾依指定時間、地點前往接種。

圖/彰化縣政府官網