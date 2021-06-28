裕融完成三年期六十億元聯貸案簽約

裕融企業 (9941) 為充實業務發展所需之中長期營運資金，於6/28與多家銀行完成 三年期新台幣60億元聯貸案簽約。 此次聯貸案主辦銀行為華南銀行，共同主辦行為台灣銀行， 參貸銀行有彰化銀行、第一銀行、玉山銀行、永豐銀行、遠東銀行、 全國農業金庫、台灣中小企銀、國泰世華銀行等金融機構， 原擬籌募新臺幣50億元，惟眾多銀行踴躍參貸，超額認購210% 達新臺幣105億元，最終以新台幣60億元結案發行， 顯示金融同業對裕融企業的營運現況與未來發展， 抱持高度肯定及支持。

裕融企業為裕隆集團旗下的上市公司， 主要從事汽車分期業務及轉投資汽車水平週邊服務，2020年雖有 新冠肺炎影響，海外事業營運受較大衝擊，然合併營收仍達296. 3億元，較2019年291.5億元成長1.6%， 每股盈餘保持在8元以上。2021年度公開資訊揭露， 裕融企業至五月份累計營收為129.6億元新台幣， 相較去年同期成長5.42%，累計稅後淨利為19億元， 累積每股盈餘5.5元，同期成長58.5%(+2.03元)， 保持穩定成長力道。

裕融企業多年來專營新車與中古車車貸業務， 新車業務主要以配合裕隆集團品牌車輛分期為主， 中古車則透過自有通路及代理商通路拓展業務，2020年雖在銀行 及同業以低利率及促銷搶進市場下，全年度承作業績超過450億， 市占率保持同業第一。

裕融企業轉投資新鑫公司，負責商用車與企業資融， 商用車業務具市場領先地位， 轉投資裕富數位資融公司在機車分期業務，也具市場領導地位。 旗下租車事業-格上汽車租賃股份有限公司， 其車輛租賃業務規模僅次於和運租車，市場排名第二，「格上租車， 閣下至上」之品牌形象亦深入消費者心中。

裕融企業海外事業發展，早於2007年與格上汽車租賃(股)公司 合資成立格上租賃有限公司，進軍大陸汽車租賃市場，2010年投 資設立裕融租賃有限公司，從事設備租賃業務，2016年更取得中 國大陸汽車金融牌照，設立裕隆汽車金融(中國)有限公司， 發展汽車分期業務；除了耕耘中國大陸市場外，裕融企業也在201 8年設立菲律賓融資公司，積極投入東南亞市場， 逐步往國際化企業邁進。