防疫期間感謝有您 學校及幼兒園教師設計豐富多元資源線上學

全國三級警戒實施停課不停學， 新北市各級學校和幼兒園老師們運用豐富的線上學習資源， 設計多元的線上課程與學生互動。新北市長侯友宜今（28） 日特別到中港國小附設幼兒園為教師加油打氣， 並化身神秘嘉賓成為線上課程直播主，與孩子一同線上遊戲。

市長侯友宜表示，感謝學校及幼兒園成為家長最安心的後盾， 運用多元線上學習資源讓孩子安心在家、學習不停歇。 今日活動市長侯友宜擔任神秘嘉賓， 參加中港國小附幼老師設計的線上體能活動，並透過視訊帶著100 位幼兒一起跳起「小魔鏡」活動模仿不同的動物， 並透過大肌肉課程鍛鍊身體，提醒幼兒居家防疫也要維持體能活動。

教育局推出「幼兒防疫學習包」提供豐富線上資源，老師們結合 教保課程大綱進行型態的改變，以多元方式進行教學， 發揮共學與創意精神落實科技防疫， 使用資訊設備並指導孩子與家長一同使用科技。 課程也結合一日作息表，讓親子防疫在家也跟學校生活結合， 進行閱讀、大肌肉活動、勞作等活動，既防疫又療癒。

此外，暑期間教育局也推出「夏日e起來新北宅學習」， 提倡學習不中斷、暑假不打烊，總共400場以上的暑期育樂營、 夏日樂學暑期輔導課程，包含運動、藝文、升學、職探等，讓38萬 名新北學子在家快樂過暑假。而「新北運動聚點」FB粉絲專頁也陸 續有國民運動中心專業教練線上示範，在家也能好好健身、 不出門也能運動樂活。「新北YOU ME GO幼教影音資源網」也有各類型影片讓幼兒樂學。

中港國小李後榮校長說，幼兒園教師第一次擔任直播教師， 在幕後花了很多時間不停討論及嘗試， 規劃讓居家線上學習的學生學著做家事，及動手玩剪設計等課程。 以孩子為主體的心，不會因孩子沒辦法到校而改變， 反而教師們更注重孩子在家學習的基本的體能、生活自理、 閱讀等能力。推出直播教學後，不少家長都給予正向回饋， 感謝老師用心準備，讓親師生在防疫期間依舊可以線上互動， 學校在每天線上課程結束後也會將錄影上傳至YouTube， 讓家長跟孩子可以隨時重播觀看。

教育局長張明文表示，防疫期間課程雖無法進行實體教學， 但各級學校及幼兒園教師運用多元的線上教學資源， 落實停課不停學。病毒雖隔離人與人距離， 但是科技卻把家校合作的觀念融合在一起，親師生一同努力， 孩子學習更快樂。有關影音網址請至新北市幼教影音資源網觀看(h ttps://www.youtube.com/ channel/)、防疫親子學習包可至網址下載（https: //kidedu.ntpc.edu.tw/p/406- 1000-10322,r154.php?Lang=zh-tw ）。

照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供