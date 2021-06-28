新北生態薪水發放範圍再擴大!金山區水田列入獎勵範圍

新北市「生態服務給付」獎勵範圍原包含三芝區、 石門區、金山區、貢寮區、 雙溪區及萬里區的水梯田以及貢寮區水田， 經農業局向林務局爭取後，金山區水田也納入獎勵範圍， 延伸水鳥棲地的保護圈。符合資格的申請人即日起可洽農業局辦理， 若在方案所訂之各階段都達到標準，水梯田最高有機會領取每年7萬 元生態薪水，水田則是6萬元。

行政院農業委員會林務局為保全淺山及平原具關鍵地位之森林、 農田、濕地等重要生態系， 鼓勵民眾採取對瀕危物種族群及重要棲地保護有利的作為， 透過生態獎勵金方式提供誘因。獎勵方案分為針對瀕危動物的「 瀕危物種生態服務給付」及針對生物棲地的「 重要棲地生態服務給付」兩部分。新北市雙溪區、三芝區、石門區、 金山區、貢寮區及萬里區的水梯田經營者皆可申請， 貢寮區和這次增加的金山區，則是針對水田經營者， 如有於這兩種型態的地方進行棲地維護工作， 如終年蓄水且不使用除草劑等，並符合農藥安全檢出者， 水梯田每年每公頃最高可核發3萬元、水田則是發給2萬元。 方案中還有設計「棲地營造」和「棲地成效」獎勵， 各類別獎勵金可疊加請領，水田最高每年可請領6萬元，水梯田則是 7萬元，詳情請見公告(網址：https://www. agriculture.ntpc.gov.tw/cht/ index.php?code=list&flag= detail&ids=37&article_id=6253) 或電洽農業局林務科曾先生(電話：02-29603456分機3 106)。另新北市雖然未處在瀕危物種給付的公告範圍， 但有申請棲地給付的民眾，於「棲地成效」階段， 仍有機會因保育重要動植物而獲得獎勵金。

農業局長李玟表示，新北市為了維護生物多樣性， 棲地保護一直是農業局重要政策，透過農村再生、 有機轉作及友善田園區域計畫等政策，螢火蟲、雷公蛙、 穿山甲和豔紅鹿子百合這些重要物種都漸漸回到這片土地上。 如今與林務局的生態給付政策相輔相成，中央與地方合作， 相信能發揮一加一大於二的效力， 讓新北市的生態保育作為更加完善， 鼓勵公告區域中的民眾都盡量來申請， 農業局將盡最大的努力協助申請者取得這筆生態薪水， 也會持續爭取更大的補助範圍。