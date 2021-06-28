截至6/25 櫃檯買賣股票市場現況

一、開戶數：

本年6月25日累積開戶數為18,690,289戶，較6月18日累積開戶數為18,666,465戶，增加23,824戶，增幅約0.13%。另本年6月25日現股當日沖銷累積開戶數為3,161,057戶，6月18日現股當日沖銷累積開戶數3,134,117戶，增加26,940戶，增幅約0.86%。

二、華僑及外國人開戶數：

本年6月25日止華僑及外國人在各證券商累積開戶數170,003戶較6月18日開戶數169,780戶，增加223戶，增幅約0.13%。

三、股票成交量值概況：

(一)本年度上櫃股票截至6月25日止日均值為748.90億元，總成交金額為84,625.62億元，其中盤後定價交易金額為224.07億元。另本年度截至6月25日止現股當日沖銷交易總買進成交金額占市場比重為36.49%，現股當日沖銷交易總賣出成交金額占市場36.56%。

(二)110年度第一季季成交值達1億元以上之自然人投資人為6,320人。

(三)本年度興櫃股票截至6月25日均值為54.88億元，總成交金額為6,201.36億元。

四、本年度上櫃有價證券截至6月25日止信用交易概況：

(一)得為信用交易家數計664家，較上週(截至6月18日止)得為信用交易家數664家，增加0家。

(二)融資餘額為643.22億元，較上週(截至6月18日止)融資餘額626.13億元，增加17.09億元，增幅約2.73%。

(三)融券餘額為57,419張，較上週(截至6月18日止)融券餘額60,740張，減少3,321張，減幅約5.47%。

(四)本年度信用交易成交值(不含資券相抵)之比例為10.09%，較上週(截至6月18日止)之比例10.07%，增加0.02%。

(五)本年度資券相抵交易成交值之比例為0.35%，較上週(截至6月18日止)之比例0.34%，增加0.01%。

櫃檯買賣債券市場概況：

本(110)年度截至6月25日止，累計營業天數115日

一、債券上櫃概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)政府公債已上櫃計148期，發行餘額為5兆7,023.62億元，較上週減少300億元。

(二)普通公司債已上櫃計136家730期，發行餘額為2兆5,427.46億元，較上週增加187億元。

(三)轉換公司債已上櫃計177家208期，發行餘額為1,325.41億元，較上週增加5.54億元。

(四)金融債券已上櫃計36家362期，發行餘額為1兆136.21億元，較上週減少106.3億元。

(五)受益證券方面，金融資產證券化計2期，發行餘額為42.85億元，本週無異動。

(六)外幣計價國際債券已上櫃計723期約1,942.16億美元，較上週減少8.88億美元。

(七)新臺幣計價之外國債券：

1.外國轉換公司債已上櫃計26家30期，發行餘額為127.13億元，較上週減少4億元。

2.外國普通債券已上櫃計3家7期，發行餘額為316.85億元，本週無異動。

二、債券交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)新臺幣債券總成交金額為13兆6,501.15億元，日均值為1,186.97億元，包含：

1.買賣斷交易1兆8,948.16億元，日均值為164.77億元，佔總成交金額比例為13.88%，其中：

(1)等殖成交系統買賣斷成交金額為1兆1,706.42億元，佔買賣斷成交金額比率為61.78%。

(2)營業處所買賣斷成交金額為7,241.74億元，佔買賣斷成交金額比率為38.22%（包含政府債券3,609.83億元，日均值為31.39億元；普通公司債3,073.37億元，日均值為26.72億元；金融債券538.04億元，日均值為4.68億元；外國債券20.51億元，日均值為0.18億元）。

2.附條件交易11兆7,553.00億元，日均值為1,022.20億元，佔總成交金額比例為86.12%，其中等殖成交系統成交金額為14.75億元，佔附條件成交金額比率為0.01%。

(二)國際債券

1.買賣斷交易，以美元計價之成交金額為149.36億美元，以南非幣計價之成交金額為1.80億南非幣，以人民幣計價之成交金額為27.66億人民幣，以紐幣計價之成交金額為0.14億紐幣，以澳幣計價之成交金額為0.37澳幣。

2.附條件交易，以美元計價之成交金額為57.40億美元，以人民幣計價之成交金額為47.81億人民幣。

(三)債券自營商總公司計77家，其中得經營債券等殖成交系統買賣業務者計74家。

三、證券新金融商品交易概況：（單位/億元，至小數2位）

(一)債券借貸/融券交易：累計成交面額為15.00億元，其中營業處所成交0億元，等殖成交系統成交15.00億元。

(二)公債發行前交易：累計成交面額為743.38億元。

(三)轉換公司債資產交換：

1.固定收益交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共18家，契約流通餘額共計492.94億元，本年度累計成交金額為372.67億元。

2.選擇權交易部分：目前已申報開放本項業務之證券商共19家，契約流通餘額共計965.32億元，本年度累計成交金額為827.49億元。

(四)利率衍生性商品：

1.利率交換：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家，契約流通餘額共計4,931.20億元，本年度累計成交金額為1,454.13億元。

2.店頭衍生性商品電腦交易系統：目前簽約共39家，本年度累計成交金額1,360.00億元。

(五)結構型商品交易：目前已申報開辦本項業務之證券商共16家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計542.51億元，本年度累計成交金額1,098.44億元。

(六)股權衍生性商品：目前已申報開辦本項業務之證券商共12家、槓桿交易商共1家，契約流通餘額共計25.59億元，本年度累計成交金額385.96億元。

(七)外幣保證金交易：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共4家，本年度累計成交金額2,960.89億元。

(八)商品差價契約：目前已通過申請本項業務之槓桿交易商共3家，本年度累計成交金額2,454.31億元。

上櫃相關業務:

一、截至110年6月25日上櫃股票辦理情形：

(一)股票已上櫃家數：787家 (包含外國公司34家)

(二)當年度累計上櫃掛牌公司：8家

(三)本中心已同意櫃檯買賣契約，尚未掛牌家數2家(安格、凌陽創新)

(四)董事會通過，待核發同意函2家(華景電、振宇五金)

(五)俟董事會核議：0家

(六)待審議：1家(穩得)

二、截至110年6月25日興櫃股票辦理情形：

(一)股票已櫃檯買賣家數：267家 (包含外國公司5家)

(二)當年度累計興櫃掛牌公司：28家

(三)目前已受理尚未櫃檯買賣家數：一般板0家；戰略新板: 1家

(四)當年度累計受理櫃檯買賣家數：一般板24家；戰略新板: 1家

（90至109年度累計申請計1,719家）

三、截至110年6月25日創櫃板辦理情形：

(一)目前登錄創櫃板家數：84家

(二)目前輔導中家數：56家

(三)當年度累計登錄家數：2家

(四)當年度累計申請輔導家數：18家

四、截至110年6月25日上櫃、興櫃、創櫃板總家數：1,138家

五、截至110年6月25日除一般股票外之上櫃股票辦理情形：

(一)TDR已掛牌家數：1家(特藝石油)

(二)可轉換特別股已掛牌支數：3支(光隆、聯合骨科、恒耀國際)

六.預計於未來一週掛牌公司(110.6.28~110.7.2)：

(一)一般類股：無

(二)興櫃股票：無