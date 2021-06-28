臺灣證交所：上週外資在集中市場賣超203.11億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/6/21~2021/6/25）外資在集中市場總買進金額為4,529.42億元，總賣出金額為4,732.53億元，賣超為203.11億元，另統計自2021年年初至6月25日止，外資總買進金額為11兆429.99億元，總賣出金額為11兆4,512.79億元，累計賣超為4,082.80億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆2,727.40億元新台幣，占全體上市股票市值的43.49%，較6月18日的23兆2,932.24億元新台幣，減少204.84億元。

就個股比較部分：

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：開發金：買進263,756千股，賣出71,203千股，買超192,553千股。

第二名：聯電：買進173,087千股，賣出118,906千股，買超54,181千股。

第三名：旺宏：買進80,525千股，賣出46,866千股，買超33,659千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進209,025千股，賣出324,081千股，賣超115,056千股。

第二名：友達：買進166,632千股，賣出248,443千股，賣超81,811千股。

第三名：新光金：買進59,441千股，賣出103,319千股，賣超43,878千股。