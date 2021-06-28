臺北動物線上直播大貓熊圓寶抓周活動　營養調配師獲得青睞

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺灣三級疫情警戒至今，臺北市立動物園配合防疫封園，卻沒忘記今天是大貓熊寶寶「圓寶」滿1周歲的日子，園方根據民間習俗於今(28)日舉辦「圓寶抓周生日活動」線上直播，滿足無法來到現場的粉絲們，宅在家仍可以和大貓熊家族同歡。

臺北動物園表示，根據民間習俗，孩子滿周歲這天最重要的儀式就是選才，或稱為抓周，也算是另類的性向測驗。在「圓寶」滿一周歲的日子，當然也少不了抓周儀式。在「圓寶」的成長過程中也受到了許多人的幫助，這次的抓周內容都是與動物保育相關的職業，相信深獲眾多民眾喜愛的「圓寶」，能帶起大家對於動物保育的重視、為瀕危動物保育盡一份心力，因此動物園準備了五個竹筒，分別刻上五個職業，選項有動物醫生、營養調配師、保育員、企業CEO等。

保育員進場架好抓周竹筒後，「圓寶」卻在棲架上遲遲不下來，最後是由保育員「公主抱」將她移動到抓周位置，「圓寶」一把抓下「營養調配師」竹筒，看來「圓寶」未來很適合擔任「營養調配師」為瀕危動物規畫適合的健康營養餐，由於震動太大，前一天在FB抓周預測時獲得最高票的「保育員」，也「匡噹」一聲掉了下來，後來圓寶還將「動物醫生」的竹筒一把扯下，開始追逐著滾動的竹筒玩了起來。

大熊貓「圓圓」扯下支撐蛋糕的甘蔗。（照片由Taipei Zoo提供）

保育員為圓寶精心設計了獨一無二的生日蛋糕，蛋糕設計以目前的生活情境為主軸，雙層冰塊蛋糕的上層用蘋果雕刻「平安快樂」四個字象徵對「圓寶」、同時也是對大家的祝福，以及用葡萄鋪成的「stay home」正是圓寶目前的生活狀況，也希望大家都能配合stay home，讓疫情早日結束，大家生活恢復正常。

上層的1字型甘蔗，象徵1周歲與愛的祝福，冰雕小熊至於中間並戴上奇異果雕花口罩，旁邊掛上窩窩頭做成的吊輪胎圈與其他「圓寶」喜愛的行為豐富化設施，呈現「圓寶」居家防疫期間的生活樣貌，口罩與水果雕成的酒精噴罐則是用來提醒大家，好好保護自己加強防疫。

由於這是「圓寶」首次看到蛋糕，因此顯得非常好奇，但仍靠近享用。媽媽「圓圓」今日也到場慶生，卻反而一口咬住蛋糕中間支撐的甘蔗，雙層蛋糕就這樣倒在地上了。在蛋糕墜地之後「圓寶」馬上吃起了葡萄、也嘗試吃了甘蔗。

保育員表示，「圓寶」喜愛甜的食物，甘蔗是她出生到現在第一次碰到的食材，也因為甘蔗比較甜，只有在特別的日子裡才會讓牠們享用。

另外，【化石先生】及【Hansa Creation】品牌認同臺北市立動物園的動物保育理念，結合雙方資源共同推廣動物保育及教育活動，讓更多人關心野生動物的存續。HANSA x Taipei Zoo 動物認養套組內含，大貓熊玩偶(32公分)一隻、「圓寶」週歲紀念t-shirt一件、「圓寶」明信片組一組、限量「圓寶」手帕一條、「圓寶」設計徽章一個。每賣出乙組，化石先生將捐贈活動系列產品銷售額 5% 予臺北市立動物園做為動物認養使用，讓大家一起為野生動物保育盡一份心力。

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▲大熊貓「圓寶」選營養調配師。（照片由Taipei Zoo提供）

▲壽星「圓寶」睡相可愛。（照片由Taipei Zoo提供）



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