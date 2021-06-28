結合VR、腦電圖　弘光科大研發復健系統　遠距照護減少染疫風險

弘光資工系研發VR結合腦波的復健系統，遠距照護減少染疫風險。（弘光科大提供） 弘光資工系研發VR結合腦波的復健系統，遠距照護減少染疫風險。（弘光科大提供）

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）弘光科技大學資訊工程系整合虛擬實境與腦電圖技術，設計一對一單人及多人復健系統，提供物理治療師進行遠距照護，尤其現在疫情持續嚴峻下，該系統能讓病患在家使用，減少到醫療院所復健染疫風險

弘光科技大學資訊工程系副教授林佩蓉表示，台灣在2025年即將進入超高齡化社會，老人照顧者照顧生病長者的「老老照顧」現象將更為普遍，因此，與物理治療系老師討論適合行動不便的居家長輩或是中風病患使用的復健系統，並與系上學生進行「整合虛擬實境與腦電技術之研究」。

林佩蓉指出，該系統把虛擬實境與腦電圖技術結合在一起，並將「腦機介面」（提供大腦和機器之間溝通的介面）整合虛擬實境的復健功能，病患復健過程中除了肢體動作訓練外，物理治療師還能觀看腦波變化，馬上調整復健方式與強度。

在疫情嚴峻下，許多醫療院所恐面臨量能短缺，這套系統讓患者在家便可以遠距接受物治師指示一起治療，原本最剛始是一對一單人操作，經過不斷研究技術提升，已經可以多人同時進行。

研究開發的復健系統，包括三種職能治療、兩種鏡像治療、三種侷限誘發治療的運動療法任務。患者只要戴上頭戴式設備即可自主進行操作，訓練內容根據日常活動引導復健，同時還將患者精準度與平均花費時間記錄上傳至雲端。

學生蔡永濰表示，團隊研發的系統讓有需要復健的長輩，在嚴峻疫情下使用遠距治療，尤其VR醫療是當前重要的研究趨勢，在即將邁入超高齡社會的台灣更是需要這種復健系統。

學生林楷宸說，虛擬實境幫助患者復健，除日常生活動作訓練，也設計有物品分類的認知訓練、移動物體到指定位置、取物或翻轉特定物件等總共8種任務情境。除了疫情期間方便病患在家使用，更能提供偏鄉物理治療資源不足的解決方案。

林佩蓉透露，該系統在教育部、科技部等展覽交流場域上進行展示，獲得不少回響，未來將進一步和醫療院所合作，把虛擬實境與腦波結合的復健系統推廣出去。