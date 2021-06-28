台灣自購41萬劑莫德納疫苗本週抵台　日本7月再度追加捐贈100萬劑AZ疫苗

指揮中心28日證實，台灣自購的第三批41萬劑莫德納疫苗將於30日抵台。(圖/美聯社) 指揮中心28日證實，台灣自購的第三批41萬劑莫德納疫苗將於30日抵台。(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)台灣自購的第三批41萬劑莫德納疫苗將於30日抵台。

綜合媒體報導，台灣預計週三將迎來41萬劑莫德納疫苗，據美國疾病管制中心(CDC)數據顯示，施打該品牌疫苗單劑保護力可達80%，若完成兩劑可提升至90%，這批疫苗照樣由華航貨機CI5556運載，預計明晚上貨，於盧森堡起飛，後天下午五時抵達桃園機場。

台灣吃緊的疫苗現況為，自購的505萬劑莫德納疫苗已於2月完成簽約，首批15萬劑已於5月28日抵台，第二批65萬劑的首批24萬劑則於6月18日運達，共有39萬劑抵台。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中一改以往神秘態度，於記者會上證實41萬劑疫苗將到貨消息，媒體詢問態度為何大轉彎，陳時中表示，「已經很多媒體都刊登此消息，也確有其事，坦白講沒必要否認消息，但還是希望在疫苗抵台前盡量少提及相關訊息，以免節外生枝。」

此外，日本外務大臣茂木敏充25日表示，7月中旬前追將加提供100萬劑AZ疫苗給台灣。

若自今年三月起統計至七月所有疫苗到貨量，AZ方面到貨量，台灣自購11.7萬，COVAX分配61萬，日本捐贈223.85萬；莫德納部分，自購80萬，美國捐贈250萬，總數約為626.55萬劑。