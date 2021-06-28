林柏昇KID擔任「陰屍路：倖存者」公益大使

近日台灣新冠肺炎疫情有趨緩跡象，有許多民眾已經快要宅不住了，藝人林柏昇KID昨日在個人FB粉絲團發佈手遊《陰屍路：倖存者》公益短影片，感謝粉絲在疫情期間和他攜手做公益，順利將30萬元的公益基金捐給「台灣全民食物銀行」，希望能在疫情期間幫助生活上困頓的人，也呼籲粉絲要繼續乖乖宅在家 ; 同時也宣布全新生存策略手機遊戲《陰屍路：倖存者》已在昨日（6/23）於日本與台灣同步正式上線，遊戲裡的喪屍軍團就好比真實世界裡的新冠肺炎病毒一樣，需要全民團結一心抗戰，才能成功捍衛家園且開闢屬於自己的生存之路！

在演藝圈中有著極高人緣與凡事親力親為的林柏昇KID受到手遊《陰屍路：倖存者》的邀請擔任公益大使，在疫情警戒尚未升三級之前，便和團隊到戶外野地拍攝了一支生存挑戰影片，透過多種生火的形式來傳遞《陰屍路：倖存者》手遊『如何生存下去』的精神。

問起林柏昇KID的生存之道，他一改平時的搞怪模樣，感性分享自從踏進演藝圈，一路走來有過許多的起伏，有貴人相助、也有嘔心不順遂的時候，但是他很相信「永保初心」是支持他的動力。KID笑說自己常把以前錄製得節目拿出來反覆看，不是自戀、也不是看自己表現好不好，而是審視當時自己的初心。

他希望演藝之路不管走多久，他提醒自己都要走在同一條線上; 生活上則是保持真誠，對待身邊的人事物，千萬不要因為自己有了一點點成功就驕傲，反而要時時心懷感激、時常回饋，持之以恆過不假掰的「正常」生活，他相信「拿出真心」就是最好的生存之道！

而聊到KID宅在家都做些什麼？KID說：「除了宅在家打手遊之外，開視訊揪三五好友一起喝啤酒聊天是時下最流行的社交方式，我會用我的小小直播間來工作或是與大家互動，當然需要多消耗一點體力的話，我也會在家跳跳繩，做做流汗運動，不然我平時的工作都是外景，一個多月沒流汗自己都覺得很奇怪。」

防疫期間無法舉行實體記者會，KID便特地拍攝公益短影片與手遊《陰屍路：倖存者》業者一起用行動支持公益，KID特別代表智娛互動科技有限公司捐贈新台幣三十萬元公益基金予『社團法人台灣全民食物銀行協會』，希望能在疫情期間台灣無飢餓，幫助弱勢家庭可以挺過。

智娛互動總經理陳人豪表示：「這次《陰屍路：倖存者》與四位百萬Youtuber和藝人林柏昇KID的合作，以生存的概念帶出整個遊戲的核心宗旨，結合公益善舉，希望能幫助更多需要的人渡過疫情。」