「手搖飲」、「超商」等現調飲料強制標示咖啡因含量　新制明年7月1日上路

連鎖飲料店、超商與速食業的現調飲料只要添加含咖啡因原料，都要標示咖啡因含量。(圖／Getty Images) 連鎖飲料店、超商與速食業的現調飲料只要添加含咖啡因原料，都要標示咖啡因含量。(圖／Getty Images)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署今（28）日預告現場調製飲料標示規定草案，連鎖飲料店、超商與速食業的現調飲料只要添加含咖啡因原料，如茶飲、可可等，都要標示咖啡因含量，新制自明年7月1日起實施。

今年一月，知名手搖飲「迷客夏」販售的黑糖鮮奶飲料，因添加紅茶卻未註明或告知消費者，導致一名不能飲用咖啡因的7歲孩童，因為不知情飲用後導致癲癇發作。

衛生福利部食品藥物管理署今天預告修正「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」草案，新制規定含有咖啡因成分的現場調製飲料，都應標示總咖啡因含量。

中央社引述食藥署食品組簡任技正陳瑜絢說法，連鎖飲料店、超商與速食店的咖啡因標示規定，原本只針對咖啡，但因外界反映，茶飲、熱可可等飲料也可能含有咖啡因，因此修改規定。

新制規定若飲料有使用到含咖啡因原料，就必須標示咖啡因總含量，可標示咖啡因最高值，或依紅、黃、綠色區分。

陳瑜絢說，紅色代表每杯咖啡因總含量200毫克以上，黃色代表每杯咖啡因總含量100至200毫克，綠色代表每杯咖啡因總含量100毫克以下。

此外，本次預告修正也新增標示方法可採QR Code或其他電子化方式，預計自明年7月1日起實施。屆時如未依規定標示，依食品安全衛生管理法規定，處新台幣3萬至300萬元罰鍰；若標示不實者，則處4萬至400萬元罰鍰。