【最新】曾接觸南台灣屏東枋寮確診者•台北2市民PCR陰性　柯文哲: 是否染Delta病毒有3種可能•仍須持續觀察

屏東縣枋寮鄉27日有1名武漢肺炎確診個案、73歲果農在枋寮醫院就診時，與枋山鄉Delta群聚感染者足跡重疊，再加上枋寮鄉與枋山鄉相鄰，引... 屏東縣枋寮鄉27日有1名武漢肺炎確診個案、73歲果農在枋寮醫院就診時，與枋山鄉Delta群聚感染者足跡重疊，再加上枋寮鄉與枋山鄉相鄰，引發社區民眾緊張；28日上午枋寮民眾冒雨排隊，等待篩檢。中央社

更新時間: 2021-06-28 17:00

首次發稿: 2021-06-28 12:17

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）針對台北2名被列為接觸者的市民, PCR檢驗結果皆陰性, 到底由無感染Delta病毒的風險? 柯文哲市長下午在北市防疫記者會上, 回答記者提問時表示, 這是科普問題, PCR陰性其實有三種可能:

1.沒有病--受檢者從頭到尾都沒感染;

2.發病前--受檢者已感染, 但仍處於潛伏期, 尚未發病;

3.發病後--受檢者曾染病, 但已痊癒, 病毒量降至最低, 甚至已經消失。

柯文哲指出, 由於兩名接觸者隔離期到7月4日, 所以仍要繼續觀察。

【最新】曾接觸南台灣屏東枋寮確診者•台北2市民PCR皆陰性 柯文哲解讀: 是否染Delta病毒有3種可能•仍須持續觀察

更新時間: 2021-06-28 14:51

首次發稿: 2021-06-28 12:17

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）2名台北市民曾與感染Delta變種病毒的屏東枋寮確診者接觸，台北市政府今天(6/28) 表示，這2人的PCR採檢結果皆為陰性，目前都在隔離中，詳細情況將於下午3時30分的記者會說明。

台北市政府今天表示，有關2名曾與屏東枋寮鄉確診者（案14734）接觸的台北市民，昨晚間PCR核酸檢測結果皆為陰性。

中央社引述北市府表示，2名台北市民在6月20日上午6時30分至10時到案14734家中拜訪，大部分時間只與案14734的妻子聊天，與案14734僅短暫接觸。

台北市長柯文哲昨(6/27) 在臉書PO文指出, 台北市衛生局在27日上午10點，接到疾管署台北區管中心通知，一位枋寮鄉居民確診，這名個案與枋山鄉數名群聚個案皆曾到過枋寮醫院急診，可能感染Delta病毒，這名個案與兩位台北市民有過近距離的接觸。

兩位市民是枋寮個案的妹妹和妹婿，6/20上午曾到枋寮探視，2位接觸者只和枋寮個案短暫聊天，全程都有配戴口罩，兩人在當天就回到台北。

這兩位市民是自行開車往返，都退休了沒有上班，初步疫調也沒有在台北市公共場所的足跡。上午我們一接到通知，立刻安排他們到醫院進行採檢，並且進行隔離，目前已經先進行PCR採檢，臺北市會嚴密注意。

柯文哲指出, 在全球，Delta已逐步取代英國變異病毒株 (Alpha)，成為全球盛行病毒株，席捲至少80個國家，正式成為印度、英國與新加坡境內最強勢病毒株。

他強調, 目前看到相關文獻，光打一劑疫苗的人，對Delta病毒也只有三成左右的保護力。在台灣COVID-19 疫苗還未普遍施打之前，仍然要維持管制措施與邊境管制。他也提醒市民朋友特別小心，即使戴口罩，在家戶內近距離接觸，都可能傳染。