新冠肺炎確診數日日破5千 馬來西亞無限期延後解封

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）馬來西亞新冠肺炎疫情難抑，總理慕尤丁（Muhyiddin Yassin）昨（27）日宣布，除非單日確診數能降至4千例以下，否則恐無限期延長封城令。

海峽時報報導，馬來西亞封城4週以來，每日平均確診數都飆破5千人，27日單日就通報了5,586例。疫情嚴峻，原定28日解封無望，全國得達到特定目標，才有可能放寬禁令。

三大條件包括：單日確診數低於4千、完整疫苗接種率達10%，以及COVID-19重症病床使用率必須降至一定程度。官方雖未明訂ICU病床指標，但目前使用率仍高於9成，顯見情況之嚴重。

慕尤丁本月稍早宣布脫離疫情的四大進程，目前的封城為第一階段，第二階段雖會允許更多商業活動，但各種限制基本不變。在接種率方面，全國完整接種率得達10%，才能進入第二階段，然而目前僅達6.2%。官方原先預估，應可於7月中達到一成的目標。

無限期封城消息一出，百姓一片譁然，不滿情緒驟升，生計無著的民眾怨，此舉只會讓富者益富，貧者益貧。為了降低對經濟的衝擊，封城期間工廠得以營運，導致群聚叢生，民眾怨聲載道，指政府獨厚工廠，卻強迫其他沒有爆出案例的公司暫時關門。

去年疫情肆虐之際，馬來西亞祭出最嚴苛封城令，單日經濟損失達馬幣24億（新台幣161億）。目前的部分封城令損失雖較少，也達單日10億馬幣之譜。馬國已於5月31日推出400億馬幣紓困方案，慕尤丁表示，將再推一波更全面的援助計畫。