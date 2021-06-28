【親眼目睹疫情慘況】台灣前護理師：武肺病程變化快•勿心存僥倖　指揮中心專家李秉穎：平常心看Delta變種入侵

曾在專責防疫旅館服務的前護理師林佳諦28日指出，武漢肺炎病程變化太快，有時連病人本身都沒意識到，如今Delta變種病毒入侵台灣，大家千萬... 曾在專責防疫旅館服務的前護理師林佳諦28日指出，武漢肺炎病程變化太快，有時連病人本身都沒意識到，如今Delta變種病毒入侵台灣，大家千萬不要鬆懈，更不要心存僥倖，「同島一命不是用嘴巴說的，要用行動來做。」（林佳諦提供）中央社

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（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎本土疫情持續，最早在英國發現的 (Alpha) 變異株肆虐，雙北地區仍是熱區；近日自秘魯返台的祖孫檔又感染最早在印度發現的 (Delta) 變異株，導致屏東發生群聚疫情。

曾在專責防疫旅館服務的前護理師林佳諦今天(6/28) 指出，武漢肺炎的病程變化太快速，有時連病人本身都沒意識到，如今Delta變種病毒已入侵台灣，大家千萬不要鬆懈，更不要心存僥倖。

台北市本土武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情在5月中爆發，一度出現醫療量能瀕臨崩潰的狀況，市長柯文哲在5月19日發布「退離醫護徵召令」，希望補足照顧確診或疑似確診者的人力缺口。

第一時間就報名響應的林佳諦表示，總輔導長蔡衣帆曾提醒被徵召的義勇軍們，要把過去在醫院的那一套SOP全部忘掉，「這裡是飯店、是前線，你就是要來作戰的。」

當她受訓完被分發到專責防疫旅館，「真的就是戰地」，幾張長桌併起來、放上電腦與電話就變成護理站，除汙區僅用一層薄薄的塑膠膜區隔，一開始甚至只有3人要負責照顧近百名快篩陽性或輕症患者。

林佳諦說，義勇軍們每天都會打電話關懷住民，並從電話中捕捉到住民病情的蛛絲馬跡，「這個阿伯今天好像比較沒精神」、「阿姨今天講話怎麼比較喘」，甚至有住民電話打不通，這時就要穿上三級防護裝備，進房探視。

「我從來沒有那麼害怕打開一扇門」，林佳諦回憶，曾經打開門後，發現上午還能講電話報平安的住民已經過世了；或是住民胃口不佳，3、4天都沒有吃飯，便當放到腐敗，隔著三層口罩都能聞到整個房間臭氣沖天。

中央社引述林佳諦指出，武漢肺炎的病況變化非常、非常快速，有時候甚至連病人本身都沒有意識到自己已經出狀況了，即便她具有專業醫療背景，又受過相關訓練，面對這個疾病仍會感到害怕。

林佳諦向民眾呼籲，Delta變種病毒已經入侵台灣，大家千萬不要鬆懈，更不要心存僥倖，「同島一命不是用嘴巴說的，要用行動來做。」

李秉穎：平常心看待Delta變種入侵

解封仍有望？！

不過另一方面，針對屏東發生Delta變異株群聚疫情，指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天(6/28) 說，他以平常心看待，解封關鍵還是在雙北地區，若控制得宜，7月12日解除全國疫情第3級警戒仍有希望。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院小兒部主治醫師李秉穎上午接受廣播主持人周玉蔻訪問時表示，他以平常心看待變異病毒，病毒變異不見得變得更凶猛，有時候會變溫和。

李秉穎提到，資料顯示感染Delta變異株的症狀是流鼻水等類似感冒症狀，顯示病毒只在鼻子上呼吸道處，沒有能力攻擊下呼吸道導致嚴重肺炎與高死亡率，這可能是好的發展。

周玉蔻提問，屏東發生Delta變異株群聚，是否會像萬華導致大規模流行。李秉穎認為可能性很低，因萬華在發現指標個案前就已擴散數天，且接觸的人多，而屏東在較早時間就將感染者匡列，預期不會爆發大規模疫情，未來7到14天是觀察期。

對於屏東確診者稱只是出來倒垃圾，且有戴口罩，就遭感染Delta變異株，李秉穎直言，很多人戴口罩沒有完整掩蓋口鼻，這可能是漏洞，必須完整疫調才能知道是否有其他傳染途徑，若口罩戴好倒垃圾，不太可能因此染疫。

李秉穎也認為，屏東疫情是獨立事件，能否解封關鍵還是在雙北，因Alpha變異株在雙北的隱形傳播鏈多，且潛伏期長達14天，不像流感潛伏期僅3天，因此疫情趨緩速度較慢，不過近期疫情下降，代表防疫措施奏效，7月12日解除第3級警戒還是有希望。