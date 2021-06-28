〈財經主筆室〉股票違約交割近二月逾30億元 台灣金管會防弊機制螺絲鬆了？

圖為投資人在證券行緊盯台股大盤走勢。 圖為投資人在證券行緊盯台股大盤走勢。 (來源 中央社)

台股當沖相當火熱，但短短不到二個月的時間， 股票買賣違約交割金額卻也爆增逾30億元， 雖然政府官員對台股是賭場說法相當不認同， 但由股市當沖占比不斷攀高，如今違約交割金額也同步增加情況下， 不可否認台股投機氣氛相當濃厚，與賭場之間的距離似乎越來越近？

據證交所統計，今年券商申報投資人股票買賣違約金額， 今年的確有明顯增加趨勢。元月份違約金額5.74億元、2月份2 億元、3月份4.26億元、4月份4.76億元、5月份14. 12億元，6月份尚未結束違約金額就已達16.6億元， 今年來還不到半年時間，股票違約交割總金額即已達47.58億元 ，直逼50億元大關。

較令人擔心的是，截至今4月底為止， 當沖交易占大盤比重三成多是常態，但從5月份起成交占比經常逾四 成以上，最近當沖交易占大盤比重逾四成反而成為常態，尤其5月份 並有多個交易日更是突破五成以上，而今年當沖占比最高單日為4月 22日的63.15%。

當沖佔當日股市成交量比重增加，即代表著短線交易盛行， 當沖交易過熱其實並不好，會造成整體股市交易市場籌碼混亂， 籌碼不穩定，對整個股市的發展也很不利， 其實當沖交易也存在著很大的風險， 很多人做當沖金額是超過自己持有的資金總額， 當沖最怕遇到買進的個股盤中瞬間跌停，那就無法當日沖銷， 就會變成違約交割，除了影響信用評等，嚴重者還必須面臨刑事責任 。

就以6月截至上周五（25日）為止，單月股票買賣違約金額就高達 16.6億元，尤其是上周單周違約金額就逾12億元，其中又以2 2日單日違約金額4.97億元、23日單日違約金額6.51億元 ，陸續創下罕見新高紀錄，2020日全年單日違約金額逾億 元僅有一天，但今年來單日違約金額逾億元則已有7個 交易日。

當沖交易盛行讓市場投機氣氛濃厚，也衍生出許多社會事件問題， 就以上周發生在新北新店市的9惡煞為60萬持刀槍擄2人事件為例 ，警方事後表示據落網者聲稱，係因股票投資糾紛所引發的， 而介入擄人者則有黑道背景。顯然這波越來越投機的股票投資環境， 如今業已引起黑道份子的覬覦而紛紛介入， 稍有不滿或投資損失發生就動刀動槍進行私刑， 增添股票市場投資的複雜化。

再者，今年5月14日的3.16億元違約及6月22日的4.97 億元違約，都與一名神祕的航運股當沖大戶有關， 熟悉內情人士透露，上述違約交割戶是一位70年次的專業當沖客。 引發市場熱議的話題，為何這名當沖專業戶在5月中旬才爆發鉅額違 約交割，6月份還有機會再次爆發更巨大違約交割事件呢？ 難不成是金管會的防弊螺絲真的鬆了？

金管會統計，截至今年5月底止，當沖開戶數已超過309萬戶， 一年就大增逾90萬戶，更佔近一年台股新增開戶數149.4萬戶 的六成，也就是最近一年新開戶的投資人中， 其中有高達六成的人是奔著當沖交易而來的，當沖交易似乎已成為股市投資的當紅炸子雞。

當沖交易確實帶動台股動能增溫， 股市交易量增加對政府的證交稅收入、 券商經手費收益增加助益很大，今年第一季證交稅為559億元， 年增率102.3%，累計今年前4月券商獲利401.28億元， 較去年同期成長高達18倍。

面對當沖戶數與買賣金額屢創新高，金管會主委黃天牧日前以「 審慎投資、注意風險」八個字建議投資人， 但股票違約交割事件明顯增多所發出的警訊， 當沖浮現出來的各種問題，似乎值得大家來檢討面對。