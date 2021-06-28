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南台灣屏東12人群聚感染•研判皆為Delta變種病毒確診者　6/28枋寮社區篩檢站9點啟用

▲指揮官陳時中27日說明，屏東目前剩下3人尚未完成病毒定序，由於3個案為當地白牌司機同住家人，屬家庭親密接觸群聚，也認為同為Delta變種可能性高，所以現階段認為屏東群聚12名個案應該都是Delta變種病毒株。▲避免疫情擴大，屏東縣政府正積極礦大匡列及採檢，已採檢444人，尚未出現新個案。▲醫療應變組副組長羅一鈞27日表示，現階段當其他縣市出現不明原因個案時，更需要檢視是否為Delta變種病毒。

By 宇姸, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/28 09:48
南台灣屏東12人群聚感染•研判皆為Delta變種病毒確診者　6/28枋寮社區篩檢站9點啟用

更新時間: 2021-06-28 10:03

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）最早在印度發現的Delta變種病毒入侵，造成屏東縣枋山鄉群聚感染，其中又2例定序為Delta變種，合計8例Delta變種，指揮官陳時中27日研判，此案12例皆為Delta變種。

南台灣屏東12人群聚感染•研判皆為Delta變種病毒確診者　6/28枋寮社區篩檢站9點啟用圖/i屏東～愛屏東

南台灣屏東12人群聚感染•研判皆為Delta變種病毒確診者　6/28枋寮社區篩檢站9點啟用

圖/i屏東～愛屏東

全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情目前以Delta變種病毒感染為主，屏東縣枋山鄉近日爆發計程車司機群聚案，根據疫調及病毒基因定序，染疫的白牌司機、親友、乘客、秘魯返台祖孫、鄰居祖孫等12人，到26日為止陸續有6人確認感染Delta變種。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日下午在疫情記者會說明，屏東群聚案新增2人病毒基因定序結果，同樣為Delta變種，分別為指標個案白牌司機（案14298）在20日一起泡茶者（案14412）及21日共餐者（案14410）。

屏東群聚案日前已知染上Delta變種的個案是秘魯境外移入確診祖孫2人（案13332、13333）及案14298、14407、14408、14409、14410、14412。此案剩下3名尚未完成病毒定序（案14594、14595、14596）。

同樣在20日與當地白牌司機泡茶者的另一名確診者（案14413），因為病毒量過低，難以進行病毒定序。陳時中表示，考量案14413與已經確定為Delta變種的案14412為兄弟，研判同為Delta變種可能性高。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，會繼續收集剩下3名確診者檢體，以過去群聚經驗而言，應該都會是相同變異株，現階段當其他縣市出現不明原因個案時，更需要檢視是否為Delta變種病毒。

陳時中進一步說明，上述3個案為當地白牌司機同住家人，屬於家庭親密接觸群聚，也認為同為Delta變種可能性高，所以現階段認為屏東群聚12名個案應該都是Delta變種病毒株。

中央社報導，為避免疫情擴大，屏東縣政府正積極礦大匡列及採檢，已採檢444人，尚未出現新個案。

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