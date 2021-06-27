6/27入境台灣不得居家隔離檢疫　桃機呼籲親友勿接機違者開罰

Delta病毒來勢洶洶，桃園機場呼籲今(27)日起勿前往接機，入境旅客必須入住防疫旅館或集中檢疫所。（圖/中央社） Delta病毒來勢洶洶，桃園機場呼籲今(27)日起勿前往接機，入境旅客必須入住防疫旅館或集中檢疫所。（圖/中央社）

(台灣英文新聞/國際組 台北綜合報導)Delta變種病毒來勢洶洶，桃園機場呼籲今(27)日起勿前往接機，入境旅客必須入住防疫旅館或集中檢疫所。

中央流行疫情指揮中心因應Delta變種病毒，今(27)日起全面提升入境旅客檢疫措施，所有入境旅客皆必須入住防疫旅館或自費入住集中檢疫所；自「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所，不能再居家檢疫。

桃園機場發布新聞稿表示，即時起實施入境旅客一律搭乘防疫車隊前往檢疫地點，呼籲入境旅客親友不要再前往機場接機，減低病毒傳播風險。

機場公司提醒，旅客入境後請依照指標及現場保全引導，至第一、第二航廈入境大廳防疫車隊搭乘處，由現場人員登記確認後指引搭車，同時也持續加強所有車輛及場域清消、司機自我防護，確保每位乘客乘車環境安全無虞。

指揮中心表示，「重點高風險國家」入境旅客(過去14天旅遊史、含轉機)之檢疫措施：自空港或海港入境後一律入住集中檢疫所14天，且須配合入住時、檢疫期滿進行PCR檢測，旅客不需支付檢疫所及採檢費用。目前「重點高風險國家」為巴西(巴西變異株)、印度，含本次新增英國、秘魯、以色列、印尼及孟加拉等共7國。

指揮中心說明，前述7國旅遊史以外之所有入境旅客，入境後應入住防疫旅宿或自費入住集中檢疫所14天，且於居家檢疫期滿前配合進行PCR檢測。

指揮中心發言人莊人祥告訴中央社，違反者得依「傳染病防治法」第58條及69條規定，處新台幣1萬至15萬元罰鍰。