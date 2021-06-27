保護力超過九成疫苗！美國Novavax：台灣政府沒來談

美國疫苗Novavax表示，台灣政府沒有洽談，僅在COVAX平台登記配發。（圖/twitter.com/novavax） 美國疫苗Novavax表示，台灣政府沒有洽談，僅在COVAX平台登記配發。（圖/twitter.com/novavax）

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國Novavax表示，台灣政府沒有洽談COVID-19疫苗，僅在COVAX平台登記配發。

美國生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax）於美國、墨西哥119個地點經第三期臨床實驗證明，COVID-19疫苗NVX-Cov2373的防護力達90.4%，對預防中、重症及變異病毒株都有效，其採蛋白質次單位技術，和台灣高端和聯亞公司使用相同研發技術。

Novavax總部位於馬里蘭州，預計在2021年第3季前向美國食品藥物管理局（FDA）申請核准，第3季結束前每月生產1億劑疫苗，在今年底前提升至每月1億5000萬劑，並參與COVAX配發機制。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日在記者會上表示，已在COVAX平台登記，要求希望台灣能配發到。

中時引述Novavax，該公司表示目前沒有跟台灣政府有任何聯繫，也沒有計劃與台灣政府洽簽合約。台灣政府已選擇透過COVAX取得疫苗。目前他們計劃向世界衛生組織申請列入緊急使用清單(EUL)，相信台灣會接受透過COVAX取得疫苗。

報導指出，歐美亞洲等民主先進國家都已陸續向Novavax採購大量的疫苗作為戰略儲備，台灣疫情爆發蔡英文政府依然不願超前部署，至今並未主動聯繫Novavax。