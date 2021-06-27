直播中！台灣第2家國產新冠肺炎疫苗解盲　聯亞預計月底申請EUA

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）高端之後，國內第二家聯亞生技的新冠肺炎疫苗於今(27)日晚間6時解盲二期臨床期中分析，公布「安全性與耐受性」、「免疫生成性」兩種解盲結果，結果皆為良好沒有嚴重不良反應。

聯亞生技由掛牌興櫃的子公司聯亞藥代為召開期中分析重大訊息線上記者會，由聯亞藥發言人范瀛云及聯亞生技營運長彭文君出席，預計於6月底遞交文件至食藥署進行緊急使用授權（EUA）審查。

聯亞表示，二期臨床試驗期中分析報告，結果顯示安全性與耐受性良好，所有受試者未出現疫苗相關嚴重不良反應。

安全性部分，接種UB-612的局部不良反應，注射處疼痛的比率，疫苗組為64.59%，安慰組為23.33%；注射處紅腫的比率，疫苗組為34.06%，安慰組為 5.61%。

全身性不良反應部分，接種UB-612發燒的比率，疫苗組為1.93%，安慰組為1.81%；疲倦的比率，疫苗組為37.47%，安慰組為38.34%；頭痛的比率，疫苗組為17.01%，安慰組為18.63%；腹瀉的比率，疫苗組為10.23%，安慰組為9.95%；肌肉疼痛的比率，疫苗組為35.69%，安慰組為17.72%。

免疫原性方面，抗體效價在施打第二劑後28天之血清陽轉率（seroconversion rate）於成年（19至64歲）施打疫苗組達95.65%，於年長者（65歲以上）施打疫苗組則達88.57%；中和抗體效價為102.3，與一期臨床試驗結果相近且符合預期，疫苗批次間的結果也符合EUA的標準。



（影片/中央社）