瑞士紐沙特奇幻影展首推台灣主題國　《消失的情人節》、《天橋上的魔術師》接棒登場

瑞士紐沙特奇幻影展首度以台灣為主題國推出「奇幻福爾摩沙」單元放映16部影視作品（圖/消失的情人節臉書） 瑞士紐沙特奇幻影展首度以台灣為主題國推出「奇幻福爾摩沙」單元放映16部影視作品（圖/消失的情人節臉書）

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)瑞士紐沙特奇幻影展首度以台灣為主題國推出「奇幻福爾摩沙」單元，將於7月2日至10日放映 16 部台灣電影及舉辦線上論壇。

全球指標性的類型影展「瑞士紐沙特奇幻影展（Neuchâtel International Fantastic Film Festival，下簡稱 NIFFF ）」，本屆以台灣為主題國，推出「奇幻福爾摩沙」（Formasa Fantastica）專題單元，將放映台灣16部影片，及策劃 4 場線上論壇。

文策院院長李明哲表示，台灣作品在歷屆 NIFFF 幾乎都有入選，影展官方在本屆選擇以台灣作為主題，足見我國在產製「類型片」方面，獲得國際展會肯定，此次的入選作品，展現出台灣在影視內容的類型發展方面，也開發出多元題材，更能從台灣作品中看見我們自身豐富的文化風景。

文策院表示，「奇幻福爾摩沙」專題單元將選映 16 部優秀作品，涵蓋「劇情長片」、「動畫短片」、「影集」與「沉浸式內容」等四大類別。「劇情長片」入選作品包含，《揭大歡喜》、《逃出立法院》、《消失的情人節》、《狂徒》、《紅衣小女孩》；「動畫短片」類為《多雲時情》、《缺乏名字的場所》、《雛菊》、《一如往常》、《長島》、《當一個人》；「影集」類為《天橋上的魔術師》1、2集；「沉浸式內容」類則有：《Oil邊境》、《蘚的歌唱》、《輪迴》，以及《星際大騙局之登月計劃》。

文策院與影展官方將於 7 月 3 日至 8 日舉辦 4 場論壇，主題除「台灣類型電影風貌」外，也特別安排了「沉浸式敘事：台灣作為一個豐沛創作基地」、「SAUVAGE展覽之延伸座談一：台灣沉浸式內容作品」，以及「台灣奇幻文學」三場論壇，邀請到徐漢強、黃心健、蘇柏維等擔任講者，介紹台灣在「未來內容」場域的發展優勢、台灣的沉浸式內容作品，以及從後端產製延伸到故事源頭的奇幻文學討論。

文策院與影展官方推出的 4 場線上直播論壇資訊如下，詳情請前往NIFFF官網。

一、台灣類型電影風貌（The Landscape of Genre Cinema in Taiwan）

日期：7月3日（六）20:00-21:00

講者：柯俋森（《逃出立法院》製片）、徐漢強（《返校》導演）、鄭秉泓（影評人）、楊晴絮（金馬奇幻影展策展人）

主持人：倪娃法 Wafa Ghermani（台灣電影史學者）

二、沉浸式敘事：台灣作為一個豐沛創作基地（Immersive Storytelling: The Buzzing Hub of Taiwan）

日期：7月5日（一）16:00-17:00

講者：陳思婷 Estela Valdivieso Chen（綺影映畫創辦人）、李懷瑾（高雄電影節VR單元策展人、製片）、敖瀚林（文策院顧問）

主持人：Laetitia Bochud (Visual Switzerland 總監)

三、SAUVAGE展覽之延伸座談一：台灣沉浸式內容作品（Showcasing SAUVAGE EXTENDED: Part 1, Taiwanese XR at NIFFF）

日期：7月5日（一）17:30-18:30

講者：François Klein（《Oil邊境》製片）、黃心健（《輪迴》導演）、蘇柏維（《蘚的歌唱》導演）、徐漢強（《星際大騙局之登月計劃》）

主持人：Laetitia Bochud (Visual Switzerland 總監)

四、台灣奇幻文學（Literature of the Imaginary in Taiwan）

日期：7月8日（四）20:00-21:00

講者：吳明益（《天橋上的魔術師》、《複眼人》作者）、紀大偉（《珍珠》、《膜》作者）

主持人：關首奇 Gwennaël Gaffric（法國譯者）

紐沙特奇幻影展官方網站：https://www.nifff.ch/en/

「奇幻福爾摩沙」專題單元：https://www.nifff.ch/en/?section=Formosa-Fantastica

紐沙特奇幻影展論壇專區：https://www.nifff.ch/en/?type=conference