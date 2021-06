瑞士紐沙特奇幻影展首推台灣主題國　《消失的情人節》、《天橋上的魔術師》接棒登場

(台灣英文新聞/藝文組 台北綜合報導)瑞士紐沙特奇幻影展首度以台灣為主題國推出「奇幻福爾摩沙」單元,將於7月2日至10日放映 16 部台灣電影及舉辦線上論壇。

全球指標性的類型影展「瑞士紐沙特奇幻影展(Neuchâtel International Fantastic Film Festival,下簡稱 NIFFF )」,本屆以台灣為主題國,推出「奇幻福爾摩沙」(Formasa Fantastica)專題單元,將放映台灣16部影片,及策劃 4 場線上論壇。

文策院院長李明哲表示,台灣作品在歷屆 NIFFF 幾乎都有入選,影展官方在本屆選擇以台灣作為主題,足見我國在產製「類型片」方面,獲得國際展會肯定,此次的入選作品,展現出台灣在影視內容的類型發展方面,也開發出多元題材,更能從台灣作品中看見我們自身豐富的文化風景。

文策院表示,「奇幻福爾摩沙」專題單元將選映 16 部優秀作品,涵蓋「劇情長片」、「動畫短片」、「影集」與「沉浸式內容」等四大類別。「劇情長片」入選作品包含,《揭大歡喜》、《逃出立法院》、《消失的情人節》、《狂徒》、《紅衣小女孩》;「動畫短片」類為《多雲時情》、《缺乏名字的場所》、《雛菊》、《一如往常》、《長島》、《當一個人》;「影集」類為《天橋上的魔術師》1、2集;「沉浸式內容」類則有:《Oil邊境》、《蘚的歌唱》、《輪迴》,以及《星際大騙局之登月計劃》。

文策院與影展官方將於 7 月 3 日至 8 日舉辦 4 場論壇,主題除「台灣類型電影風貌」外,也特別安排了「沉浸式敘事:台灣作為一個豐沛創作基地」、「SAUVAGE展覽之延伸座談一:台灣沉浸式內容作品」,以及「台灣奇幻文學」三場論壇,邀請到徐漢強、黃心健、蘇柏維等擔任講者,介紹台灣在「未來內容」場域的發展優勢、台灣的沉浸式內容作品,以及從後端產製延伸到故事源頭的奇幻文學討論。

文策院與影展官方推出的 4 場線上直播論壇資訊如下,詳情請前往NIFFF官網。

一、台灣類型電影風貌(The Landscape of Genre Cinema in Taiwan)

日期:7月3日(六)20:00-21:00

講者:柯俋森(《逃出立法院》製片)、徐漢強(《返校》導演)、鄭秉泓(影評人)、楊晴絮(金馬奇幻影展策展人)

主持人:倪娃法 Wafa Ghermani(台灣電影史學者)

二、沉浸式敘事:台灣作為一個豐沛創作基地(Immersive Storytelling: The Buzzing Hub of Taiwan)

日期:7月5日(一)16:00-17:00

講者:陳思婷 Estela Valdivieso Chen(綺影映畫創辦人)、李懷瑾(高雄電影節VR單元策展人、製片)、敖瀚林(文策院顧問)

主持人:Laetitia Bochud (Visual Switzerland 總監)

三、SAUVAGE展覽之延伸座談一:台灣沉浸式內容作品(Showcasing SAUVAGE EXTENDED: Part 1, Taiwanese XR at NIFFF)

日期:7月5日(一)17:30-18:30

講者:François Klein(《Oil邊境》製片)、黃心健(《輪迴》導演)、蘇柏維(《蘚的歌唱》導演)、徐漢強(《星際大騙局之登月計劃》)

主持人:Laetitia Bochud (Visual Switzerland 總監)

四、台灣奇幻文學(Literature of the Imaginary in Taiwan)

日期:7月8日(四)20:00-21:00

講者:吳明益(《天橋上的魔術師》、《複眼人》作者)、紀大偉(《珍珠》、《膜》作者)

主持人:關首奇 Gwennaël Gaffric(法國譯者)

紐沙特奇幻影展官方網站:https://www.nifff.ch/en/

「奇幻福爾摩沙」專題單元:https://www.nifff.ch/en/?section=Formosa-Fantastica

紐沙特奇幻影展論壇專區:https://www.nifff.ch/en/?type=conference